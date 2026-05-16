Estadounidenses Smalley y McNealy en cabeza de Campeonato PGA; Scheffler y Rahm retroceden

Los golfistas estadounidenses Alex Smalley y Maverick McNealy tomaron este viernes un inesperado liderato en el Campeonato de la PGA, el segundo torneo de Grand Slam del año, donde Scottie Scheffler y Jon Rahm cedieron terreno.

Smalley y McNealy, dos jugadores que nunca han estado en el top-15 de un torneo Major, aprovecharon a la perfección las desafiantes condiciones de frío y viento de la segunda ronda en Newtown Square (Pensilvania).

Aún así, el liderato de los estadounidenses es todavía frágil ya que, con un acumulado de 136 golpes, cuatro bajo par, ambos entrarán en el fin de semana decisivo con sólo un golpe de ventaja sobre un grupo de seis perseguidores.

En este sexteto sobresale el japonés Hideki Matsuyama, que anhela repetir un gran golpe como el que dio en el Masters de Augusta en 2021.

A ese segundo escalón también cayó a última hora el sudafricano Aldrich Potgieter.

A sus 21 años, Potgieter dominó la tabla durante gran parte de la jornada pero dos bogeys en los últimos dos hoyos le impidieron ser el jugador más joven en liderar al ecuador de un Major desde Tiger Woods en el Masters de 1997.

Scottie Scheffler, número uno del golf mundial, no pudo repetir su brillante debut del jueves y se descolgó del coliderato hasta el noveno lugar con -2 tras una segunda vuelta de 71 golpes (+1).

El estadounidense, defensor del título, envió después un mensaje a los organizadores al lamentar que las posiciones de las banderas eran "un poco absurdas".

"Este es el conjunto de posiciones de bandera más difícil que he visto desde que estoy en el circuito, e incluyo los Abiertos de Estados Unidos", afirmó Scheffler.

Desempeño de los golfistas españoles y latinoamericanos en el torneo

- España tiene dos bazas -

Las difíciles ubicaciones de los hoyos en el campo de Aronimink, conocido por sus greenes inclinados, y las ráfagas de viento impidieron que nadie se despegase en lo más alto de la clasificación.

El español Jon Rahm también perdió fuelle en la segunda parte de su recorrido hasta colocarse en el decimosexto lugar con -1.

Además de Rahm, el golf español tiene esta vez otra baza, David Puig, para intentar el asalto al único torneo grande que no ha conquistado ese país.

Puig, de 24 años y que milita en el circuito LIV Golf como Rahm, firmó una de las mejores vueltas del día con 67 golpes (-3), incluidos cuatro birdies y un bogey.

El jugador catalán se encuentra junto a Scheffler en el noveno lugar a sólo dos golpes de la cabeza.

- McIlroy sobrevive -

Por detrás, el norirlandés Rory McIlroy reaccionó a lo grande después de su nefasta primera ronda y superó el corte con otra sensacional tarjeta de 67 golpes (-3) que lo dejaba en el puesto 30.

El flamante bicampeón del Masters de Augusta, que el jueves terminó en 74 golpes (+4) con bogeys en sus últimos cuatro hoyos, adelantó el viernes a 75 rivales y su acumulado de +1 le permite incluso soñar con meterse en la pelea por su tercer Campeonato de la PGA, después de los de 2012 y 2014, y una séptima corona de Grand Slam.

"Con cinco golpes de desventaja, sí siento que estoy realmente dentro del torneo", sostuvo McIlroy. "Eso es justamente lo que quería hacer hoy: simplemente meterme de nuevo en la pelea, y creo que lo he conseguido".

En la representación latinoamericana, el chileno Joaquín Niemann descendió al puesto 44 con un gris recorrido de 73 golpes (+3) sin un solo birdie.

El venezolano Jhonattan Vegas también sorteó el corte en el último momento gracias a una gran segunda parte del recorrido con dos birdies para ascender al puesto 68 con un acumulado de +4.

En cambio, el torneo terminó para el argentino Emiliano Grillo, con un acumulado de 148 golpes (+8), y el colombiano Nico Echavarría con 150 (+10).

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