VIDEO | Aaron Rai gana el PGA Championship con una racha de birdies en la ronda final

Aaron Rai, de Inglaterra, celebra con el Trofeo Wanamaker tras su victoria en la ronda final del Campeonato de la PGA en el club de golf Aronimink el 17 de mayo de 2026 en Newtown, Pensilvania ( RICHARD HEATHCOTE/GETTY IMAGES/AFP )

Aaron Rai conquistó el domingo el primer Major de su carrera al quedarse con el Campeonato de la PGA, convirtiéndose en el primer inglés en ganar el torneo desde 1919.

Rai firmó birdies en cuatro de sus últimos ocho hoyos, incluido un espectacular putt de casi 20 metros para birdie en el par 3 del hoyo 17, para entregar una tarjeta de 65 golpes, cinco bajo par, y finalizar con un acumulado de 271 impactos, nueve bajo par, tras las cuatro rondas en Aronimink.

AARON RAI HAS WON THE '26 PGA CHAMPIONSHIP



He opened the week 150/1 to become champion pic.twitter.com/WzM1bZI2e5 — Covers (@Covers) May 17, 2026

Rai dijo que el triunfo fue "muy surrealista", luego de una temporada en la que ha tenido que lidiar con una lesión en el cuello. "Ha sido un año frustrante, así que estar aquí supera mis expectativas más modestas", afirmó.

De 31 años y nacido en Wombourne, Rai se llevó el premio mayor de 3,69 millones de dólares, procedente de una bolsa récord de 20,5 millones, además del Trofeo Wanamaker tras una última jornada cargada de emoción.

El inglés derrotó por tres golpes al español Jon Rahm, dos veces campeón de Grand Slam, y al estadounidense Alex Smalley, mientras que el estadounidense Justin Thomas, el alemán Matti Schmid y el sueco Ludvig Aberg compartieron el cuarto puesto con 275 golpes.

El inglés se convirtió además en el primer jugador de su país en conquistar el Campeonato de la PGA desde Jim Barnes, ganador de las dos primeras ediciones del torneo en 1916 y 1919.

Rai, que nunca había pasado del puesto 19 en sus 12 participaciones anteriores en torneos mayores, conquistó su tercer título del DP World Tour el pasado noviembre en Abu Dabi y su único título del PGA Tour en 2024 en Greensboro.

Un cierre cauteloso

Jugando con cautela bajo el viento en los greens inclinados de Aronimink, los mejores golfistas del mundo se enfrentaron al campo y entre sí en una batalla que cambió de rumbo cuando Rai tomó el liderato.

Rai reaccionó a un bogey en el hoyo ocho con un eagle desde 12 metros en el noveno, un par 5, y luego encadenó birdies desde 1,2 metros en el 11 y 2,1 metros en el 13, convirtiéndose en el primero de la semana en llegar a siete bajo par.

Matti Schmid, en busca de su primer título del PGA Tour en apenas su quinta participación en un major y su debut en el Campeonato de la PGA, embocó un birdie desde poco más de dos metros en el hoyo 13 para acercarse a un golpe del líder.

Rai respondió alcanzando el green en dos golpes en el par 5 del 16 para un birdie cómodo, antes de asestar el golpe decisivo en el 17 con un putt largo por encima de una loma para llegar a nueve bajo par, mientras Schmid firmaba un bogey en el 15 que abrió la brecha definitiva.

"Definitivamente no estaba intentando embocar ese putt", dijo Rai. "La sombra le dio una buena línea en los últimos metros, así que ayudó. Era cuestión de velocidad. Me alegró verlo entrar".

El español Rahm, campeón del US Open 2021 y del Masters 2023, firmó birdie en el noveno para ponerse a cinco bajo par, pero cerró con una segunda vuelta de altibajos.

"El resultado de Aaron hoy hace que alcanzarlo haya sido muy difícil. Estuve cerca hasta el 16, antes de ese putt largo".

El norirlandés Rory McIlroy, reciente ganador de su sexto Major en el Masters, firmó una ronda de 69 golpes para compartir el séptimo puesto con Xander Schauffele y Cameron Smith.

Alex Smalley, líder al inicio del día, sufrió un doble bogey en el sexto y un bogey en el octavo que lo alejaron de la pelea.

El defensor del título y número uno del mundo, Scottie Scheffler, cerró con 69 golpes para un total de 278.