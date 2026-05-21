VISTAS Golf & Country Club concluye exitosamente RYDER CUP

Franklin Frias, capitán del equipo azul, felicita y entrega la RYDER CUP by VISTAS al capitán del equipo rojo, Yovanny Marte. ( FUENTE EXTERNA )

En un ambiente cargado de pasión, camaradería y competitividad, concluyó exitosamente la primera edición de la RYDER CUP by VISTAS Golf & Country Club.

En un total de 54 hoyos durante dos días, 116 jugadores vieron acción en la categoría de damas y caballeros, el sábado 16 y domingo 17 de mayo, en tres modalidades: scramble, best ball y alternado, en el campo de golf signature Greg Norman de VISTAS Golf & Country Club.

El equipo rojo capitaneado por Yovanny Marte se impuso 45.5 a 41.5 al equipo azul que era dirigido por Franklin Frias, quien es además el Presidente de la Liga de Golf Miembros de VISTAS (MIV).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-21-at-092238-757b6886.jpeg Enrique Valverde, Presidente de la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF) junto a los capitanes de la RYDER CUP by VISTAS, Yovanny Marte del equipo rojo y Franklin Frias del equipo azul. (FUENTE EXTERNA)

Marcos Malespín, Presidente de VISTAS Golf & Country Club se encontraba fuera del país cumpliendo compromisos profesionales, pero se mantenía monitoreando permanentemente el desarrollo y los resultados de la competencia, a través del seguimiento a la aplicación desarrollada por el miembro del equipo azul, Philip Díaz, que permitía ir viendo los resultados en tiempo real, al igual que el público espectador, a través de las pantallas colocadas en la Casa Club.

Autoridades presentes

La ceremonia inaugural estuvo encabezada por el vice ministro de Deportes, señor Franklin de la Mota, en representación del ministro Kelvin Cruz, así como por el Presidente de la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF), señor Enrique Valverde.

No obstante no estar presente físicamente, Malespín llamó por teléfono y emitió un mensaje en la ceremonia inaugural diciendo que se sentía orgulloso de que por primera vez en la historia del golf dominicano, miembros de un golf country club, decidían dividirse en dos equipos de 58 jugadores cada uno, para enfrentarse en una modalidad de copa RYDER jugando 27 hoyos durante dos días corridos, con tres modalidades de juego diferentes.

El saque de honor fue ejecutado por el Presidente de la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF), señor Enrique Valverde, conjuntamente con los capitanes Yovanny Marte del equipo rojo y Franklin Frias del equipo azul.

Orígen del torneo

La primera edición de la RYDER CUP by VISTAS surge como una idea de varios miembros y directivos del club, para generar un espíritu de competencia sana, además del compartir social y deportivo.

Al momento de recibir la copa como capitán del equipo ganador, Yovanny Marte llamó al capitán del equipo azul, Franklin Frias, y lo felicitó y le agradeció por su caballerosidad, honestidad y profesionalidad, mientras Frias felicitó y reconoció a todos los miembros del equipo rojo, como equipo ganador.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-21-at-092237-6fd889a0.jpeg Víctor Gómez Casanova, Gerente General de VISTAS Golf & Country Club, informa los resultados de la RYDER CUP by VISTAS, anuncia triunfo del equipo rojo y que ceremonia oficial de premiación será realizada con la presencia del Presidente del Club, señor Marcos Malespín. (PIE DE FOTO)

Al momento de hacer entrega de la copa, Víctor Gómez Casanova, Gerente General de VISTAS Golf & Country Club, dijo que esta sería una entrega provisional, solamente para anunciar el equipo ganador y los resultados, pero que la entrega formal se hará en una fecha que se anunciará más adelante, con una ceremonia encabezada por el Presidente del Club, señor Marcos Malespín.

Mientras que el capitán del equipo ganador, Yovanny Marte, dijo: "Este es un hecho histórico, porque dentro de muchos años, cuando nuestros hijos y nietos vean las fotografías y los videos de estos momentos, sabrán que nosotros fuimos los primeros miembros, jugadores de la primera RYDER CUP de VISTAS Golf & Country Club".

La comisión organizadora de la RYDER CUP by VISTAS estuvo integrada por los capitanes de ambos equipos, Yovanny Marte y Franklin Frias, así como por los miembros Philip Díaz, Rufino Santos, Jonathan Almánzar, Rafael Pérez, Magín Ferreiro, Rafael Rubiera, Renato Liriano, entre otros, mientras que por la directiva del club estuvieron Marcos Malespín, Víctor Gómez Casanova, Ricardo Natero, Fermín Castro, Marcos Moreno, Omar Moquete, Ramón Peña (Lilingo), Domingo Doble, Carmen Osoria y el PRO del campo, José Tejada.

Durante el encuentro, se disfrutó de amenidades en el campo con el apoyo y patrocinio de importantes marcas como AFP Reservas, La Colonial de Seguros, Agua CRYSTAL, Coca Cola, Constructora Malespín, Refricentro Rubiera, FERRET, Cigarros LINGA, Akkana Samaná y CATOJISA.

También United Brans con sus marcas Cerveza Heineken y Ron Siboney, Capitalia, DomDental, Eddy´s Tours, Air Century, Constructora GRAMA, Portal, MCW group, y La Famosa, estuvieron presentes y apoyando esta gran competencia deportiva.