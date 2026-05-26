Willy Pumarol gana octava parada del Tour Canita

Willy Pumarol recibe su reconocimiento de manos de Luis José Placeres, director de Fedogolf, e Hiram Silfa, director del Tour Canita.

El golfista profesional Willy Pumarol se coronó campeón de la octava parada del Tour Canita, celebrada durante el fin de semana en el Punta Espada Golf Course, en Cap Cana.

Pumarol conquistó la parada con rondas de 71, 68 y 73 golpes, para un total acumulado de 212 impactos en tres jornadas de juego.

Domenico Geminiani finalizó en la segunda posición con tarjetas de 70, 68 y 78, totalizando 216 golpes, mientras que Manuel Torres ocupó el tercer lugar con 219, tras rondas de 73, 74 y 72.

Esta es la primera parada que Pumarol conquista dentro del Tour Canita este año, luego de haber ganado en marzo el Advocates Professional Golf Association Tour (APGA Tour), convirtiéndose en el primer dominicano en conquistar un torneo de este circuito avalado por el PGA Tour.

La octava parada del Tour Canita contó con la supervisión técnica de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf).

Detalles de las categorías Mid-Amateur y Senior

En la categoría Mid-Amateur, David James Benito dominó con 224 golpes, seguido de Tommy Smith con 229 y Marcel Olivares con 238, tras tres rondas disputadas.

En la categoría Senior, disputada a dos rondas entre sábado y domingo, Gilberto Morales se coronó campeón con 149 golpes, escoltado por Emenegildo Vásquez, con dos golpes más, mientras que Cledy Córdoba terminó en la tercera posición con 155.

La última parada del evento será celebrada del 18 al 21 de junio en Corales Golf Course de Punta Cana.