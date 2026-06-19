Wyndham Clark hace historia en Shinnecock Hills y rompe el récord del U.S. Open

Esta semana se cumple la sexta vez que Shinnecock Hills alberga el U.S. Open, y Wyndham Clark se retiró del campo el viernes habiendo alcanzado un nivel nunca antes visto en el emblemático escenario.

¿Cómo logró Wyndham Clark el récord en Shinnecock Hills?

Clark respaldó una espectacular ronda de apertura de 64 golpes con un sólido 69 (1 bajo par), coronando su actuación del viernes con un putt para birdie de 33 pies en el hoyo 18.

Ese golpe crucial lo llevó a 7 bajo par tras 36 hoyos, rompiendo el récord del U.S. Open en Shinnecock Hills que antes compartían Phil Mickelson y Shigeki Maruyama.

Si bien el campeón del U.S. Open de 2023 definitivamente contó con las mejores condiciones climáticas, no hay duda de que es el mejor jugador tras las dos primeras rondas de este evento.

Desempeño y estadísticas recientes de Wyndham Clark

Su total de 7 bajo par lo coloca con cuatro golpes de ventaja sobre Xander Schauffele y Matt Fitzpatrick, quienes comparten el segundo lugar.

Clark ha sido uno de los jugadores más encendidos del mundo durante el último mes, logrando una victoria, un tercer puesto y un empate en el undécimo lugar en sus últimos tres torneos.

Además, ocupa el primer puesto a nivel mundial en la métrica de strokes gained (golpes ganados) de DataGolf en los últimos 30 días.