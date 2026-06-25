Corales Puntacana PGA Tour repartirá US$4 millones

Manuel Sajour, Enrique Valverde e Hiram Silfa en el anuncio del Corales Puntacana PGA Tour Event 2026. ( SAMIL MATEO DOMINICI/DL )

El Grupo Puntacana anunció la celebración de la novena edición del Corales Puntacana Championship PGA TOUR Event, que se disputará del 13 al 19 de julio con una bolsa de premios de cuatro millones de dólares.

La competencia contará por primera vez en su historia con la participación de 144 jugadores de más de 20 países, un aumento con respecto a los 120 que reunió la edición del año pasado.

Los detalles fueron ofrecidos por Manuel Sajour, director ejecutivo de Mercadeo de Grupo Puntacana y director del Corales Puntacana Championship; Enrique Valverde, presidente de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) e Hiram Silfa, director de Campos.

"Desde sus inicios, nuestra visión ha sido utilizar el Corales Puntacana Championship como una plataforma para mostrar al mundo lo mejor de la República Dominicana", expresó Sajour.

Los Reyes de Corales

El cambio de fecha de torneo al mes de julio permitirá una mayor presencia de antiguos campeones, conocidos como los "Reyes de Corales".

Para la edición de este año ya han confirmado su participación Brice Garnett (2018), Joel Dahmen (2021), Chad Ramey (2022) y Garrick Higgo (2025).

9 Jugadores latinoamericanos tomarán parte en la novena edición del Corales Puntacana PGA TOUR Event

La presencia local

Willy Pumarol y el propio Silfa serán los jugadores dominicanos que verán acción en la competencia. Además, el italiano Doménico Geminiani y el cubano-estadounidense Anthony García obtuvieron su clasificación gracias a su desempeño en el Tour Canita, que se celebra en el país.