PGA Corales Punta Cana Championship: 18 claves para entender por qué RD es una potencia del golf

Con motivo de la novena edición del PGA Corales Punta Cana Championship, que se celebrará del 13 al 19 de julio, Víctor Gómez Casanova presenta un recorrido por 18 aspectos que reflejan la importancia del golf para la República Dominicana.

Basado en su experiencia al frente de VISTAS Golf & Country Club, el único campo de golf "Greg Norman Signature" de Santo Domingo y uno de los pocos en el Caribe que llevan la firma del ex número uno del mundo, Greg Norman, aborda el crecimiento de esta disciplina, su impacto económico y turístico, y el posicionamiento alcanzado por el país en el escenario internacional.

A continuación, 18 datos que explican el auge del golf en República Dominicana:

1.Con 30 campos de golf, la República Dominicana es el país de toda Centroamérica y el Caribe con mayor cantidad de campos de golf, seguida por Puerto Rico, con 14; Venezuela, Costa Rica, Panamá y Jamaica con 11; Honduras (7), Guatemala (6), El Salvador y Nicaragua con 3 y Haití con 1.

2.De los 36 países que conforman el continente americano, República Dominicana ocupa el lugar número 8 de mayor cantidad de campos de golf, solamente superada por Estados Unidos (16,184), Canadá (2,412), Argentina (313), México (198), Brasil (126), Chile (62) y Colombia con 51.

3.A nivel mundial existen aproximadamente unos 40 mil campos de golf en unos 200 países. Conforme los informes y estudios sobre el impacto económico del golf, elaborados por la National Golf Foundation (NGF), esta disciplina deportiva es una industria que genera más de 2 millones de empleos directos y mueve unos 200 mil millones de dólares al año, entre salarios, beneficios, ventas de productos y mercancías, así como ventas de green fees, pasajes aéreos y de transporte terrestre, más hospedajes y consumos.

4.El golf recauda cada año unos 4,600 millones de dólares para obras de caridad. Esto significa más dinero del que recaudan para iguales fines la NFL, la NBA y la MLB juntas.

5.Después de la fórmula uno, el golf es el deporte más caro del mundo y uno de los deportes mejor pagados y que más dinero mueve en premios y campeonatos internacionales. Durante años, Tiger Woods fue el deportista mejor pagado del mundo.

6.El golf promueve valores de alta educación, buenos modales y formación personal, tales como disciplina, puntualidad, honestidad, integridad, respeto, superación personal, inteligencia emocional, preparación física, salud mental, concentración, paciencia, análisis de riesgos, socialización, código de vestimenta, entre otros.

7.En República Dominicana hay cerca de 4,500 jugadores de golf inscritos formalmente en la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), entre 7 y 10 mil empleos directos e indirectos, incluyendo trabajadores de mantenimiento, talleres, jardinería, atención a los clientes, ventas de piezas y herramientas, químicos, fertilizantes, tiendas de ropa, utensilios, servicios, alimentos y bebidas, caddies, entre otros.

8.Según estadísticas oficiales del Ministerio de Turismo, en el año 2025, entre 250 y 300 mil personas visitaron nuestro país como parte del turismo deportivo de golf, generando un impacto económico que superó los 400 millones de dólares.

9.Durante los últimos años, después del béisbol y el basquetbol, el golf ha sido, junto al fútbol, el deporte de mayor desarrollo y crecimiento en República Dominicana.

10.La 9na. edición del PGA Corales Punta Cana Championship será celebrada del 13 al 19 de Julio próximo y este año participarán 144 jugadores de 20 países, con una bolsa en premios superior a los 4 millones de dólares, lo que convierte esta experiencia en el segundo evento deportivo más grande e impactante, solamente superado por la celebración en nuestro país de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y sobre esta gran competición, es importante ofrecer también, varias informaciones puntuales.

11.Gracias a la visión de don Frank Rainieri, su hijo Frank Elías, así como el apoyo y colaboración de Doña Haydee, Paola y Franchesca, bajo la dirección ejecutiva de Manuel Sajour, y los ejecutivos Hiram Silfa, Jessica Rizik y Julio Díaz, la República Dominicana se eleva al nivel de México, Argentina, Brasil y Colombia, como los únicos países de Latinoamérica en ser sedes de campeonatos certificados por la PGA (Professional Golfers' Association of America).

12.- Es el evento deportivo internacional de clase mundial de mayor tradición en nuestro país, ya que esta es la novena edición, y viene celebrándose anualmente de manera ininterrumpida desde el año 2018.

13.- Es una plataforma internacional de primer nivel que da oportunidad a jóvenes talentos representantes del golf local, ya que los dominicanos ganadores del Tour Cerveza Canita, adquieren derecho a jugarlo por clasificación automática, por lo que este año, jugadores de golf dominicanos como Anthony García, Willy Pumarol y Doménico Geminiani estarán jugando el PGA Corales Punta Cana Championship.

14.- Este evento contará con un nivel de exposición mediática espectacular para la República Dominicana, ya que será transmitido de manera simultánea a 153 países en 28 idiomas, a través de Golf Channel y otras cadenas deportivas internacionales de prestigio y audiencia mundial.

15.- Parte de los ingresos que serán recaudados con este importante evento, serán utilizados para beneficiar proyectos medioambientales y comunitarios que son parte de la Fundación Grupo Punta Cana, incluyendo restauración de corales, conservación marina, salud, educación e inclusión social.

16.- Además de la cantidad de jugadores, técnicos y personal de apoyo, hay una gran cantidad de turistas que aprovechan este gran evento para vacacionar en República Dominicana y conocer Punta Cana, además de una gran cantidad de dominicanos y dominicanas que hacen sus reservaciones con tiempo de antelación para ir a vivir la única experiencia de un PGA Tour en nuestro país.

17.- El PGA Corales Punta Cana Championship cuenta con el apoyo de más de 50 patrocinadores, tanto nacionales como extranjeros, lo que les permitirá una exhibición de sus marcas, servicios y productos como en ningún otro escenario.

18.- La familia dominicana puede aprovechar esta gran oportunidad, para vivir una experiencia única, ya que el evento contará con áreas gastronómicas, food trucks, música en vivo, skyboxes frente al mar y diversas propuestas de entretenimiento.