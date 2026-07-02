Anuncian torneo "Celebración de Vida" este sábado en Cocotal Golf Club

El torneo Celebración de Vida será celebrado este sábado ( FUENTE EXTERNA )

Los golfistas de la zona de Punta Cana y Bávaro tendrán un plato fuerte este fin de semana, con la celebración del IV Torneo Celebración de Vida Linares-Rodríguez-Valera, que tomará lugar este sábado 4 de julio en Cocotal Golf Club.

El evento se jugará en formato stroke play individual en tres categorías y tendrá más de $8,700 dólares en premios directos para los 100 golfistas que se espera se den cita.

Organizadores y actividades

Se premiará al mejor score gross overall y al primer y segundo lugar neto en las categorías A ( de 0-6 de hándicap), B (7 a 12) y C (14 a 24).

Habrán premios a hoyos en uno, acercamientos de bandera, drive más largo, drive más preciso, así como al acercamiento de bandera en el hoyo donde se tenga el premio del drive más largo.

El torneo es organizado por los conocidos golfistas Teófilo Valera, Marcos Rodríguez y Carlos Linares, quienes anunciaron que el mismo tendrá una gran variedad de entretenimientos para entretenimiento incluirá rifas, almuerzo, bolas de práctica previo al evento. música en vivo y otras sorpresas.

El campeón de la III edición fue César Rodríguez con 65 golpes, un impresionante siete bajo par en el evento que se celebró en Hard Rock Golf Club.