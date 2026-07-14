Garrick Higgo buscará hacer historia como el primero que repite PGA TOUR en Corales

Hiram Silfa, Manuel Sajour, Garrick Higgo y Kelly Jensen, durante la presentación del torneo. ( SAMIL MATEO DOMINICI/DIARIO LIBRE )

El Corales Puntacana Championship dio el banderazo oficial a su novena edición con la presentación oficial en la que los organizadores destacaron el crecimiento sostenido del único torneo del PGA TOUR que se celebra en el país y las novedades que trae esta versión.

La competencia contará con una participación récord de 144 jugadores que competirán por una bolsa de 4 millones de dólares. Además, el cambio de fecha de marzo o abril al mes de julio permitirá una presencia más amplia de figuras del PGA TOUR y el regreso de varios campeones del torneo.

La actividad fue encabezada por Kelly Jensen, vicepresidente de Eventos del PGA TOUR; Manuel Sajour, director ejecutivo de Mercadeo de Grupo Puntacana y director del Corales Puntacana Championship; Hiram Silfa, director de Campos de Golf de Puntacana Resort; y el sudafricano Garrick Higgo, campeón de la edición de 2025.

"Es la primera vez que tengo la oportunidad de defender un campeonato y estoy muy emocionado por ello. No siento ninguna presión adicional; de hecho, entiendo que será algo genial", expresó Higgo sobre la posibilidad de convertirse en el primero en la historia del torneo que defiende el título.

La presencia del sudafricano es uno de los grandes atractivos de la competición debido a la posibilidad de lograr una hazaña inédita.

Hasta ahora, defender el título no siempre había sido viable, ya que el torneo coincidía en el calendario con otros compromisos importantes del circuito en territorio estadounidense.

La ventaja de la fecha

Los organizadores resaltaron que la nueva fecha fortalece el posicionamiento del campeonato dentro del calendario del PGA TOUR y ofrece una mejor oportunidad para atraer un campo de mayor profundidad competitiva, además de consolidar la proyección internacional del destino turístico dominicano.

"En esta ocasión, el torneo alterno es el British Open, que se disputa en un huso horario totalmente diferente. Eso nos dará una mayor audiencia global. Además, esta fecha nos ha permitido romper los picos de ocupación hotelera", comentó Sajour sobre el cambio en el calendario.

Más dominicanos

La representación local creció. Silfa confirmó la inclusión en el listado de los competidores dominicanos Juan José Guerra y Julio Santos, quienes se unen a Willy Pumarol y al propio Silfa para lograr la presencia de cuatro golfistas locales en el torneo.

Lo que sigue

La programación oficial continuará hoy con el tradicional torneo Pro-Am, en el que profesionales del PGA TOUR compartirán recorrido con jugadores aficionados invitados, antes de que mañana se dé el primer golpe de la competencia oficial.

Desde su incorporación al calendario del PGA TOUR en 2018, el Corales Puntacana Championship se ha consolidado como uno de los eventos deportivos de mayor impacto internacional para la República Dominicana, al proyectar el destino ante millones de espectadores alrededor del mundo y atraer cada año a jugadores y visitantes de distintos países.

720 Mil dólares recibirá el campeón, el 18 % de la bolsa. Hasta el puesto 90, entregarán 6,600 dólares.

¿Se dará la revancha?

Joel Dahmen logró su única victoria en el TOUR aquí (2021) y busca la revancha tras quedar subcampeón detrás de Higgo en 2025. Steven Fisk, recién ganador del ISCO Champion, jugará.