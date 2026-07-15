Corales Puntacana Championship: guía para disfrutar el torneo como un verdadero aficionado al golf

El Corales Puntacana Championship PGA TOUR Event celebra su novena edición con una cartelera histórica de 144 golfistas provenientes de 20 países, quienes compiten hasta el próximo domingo 19 de julio por una bolsa de cuatro millones de dólares en el campo Corales de Puntacana Resort.

El sudafricano Garrick Higgo, campeón de la edición anterior, regresa con la misión de defender el título, un reto inédito en su carrera.

"Nunca he tenido la oportunidad en mi carrera de defender un título, ni en Europa ni en los Estados Unidos. Estoy muy pendiente de ser el campeón defensor y, en realidad, no siento ninguna presión extra. Entiendo que va a ser algo genial", dijo Higgo al responder una pregunta de Diario Libre.

Pero más allá de la competencia, el torneo se ha convertido en una experiencia para miles de aficionados. Cada año, alrededor de 25 mil personas visitan el campo de Corales para seguir de cerca a las principales figuras del PGA TOUR.

De acuerdo con Manuel Sajour, director de Mercadeo de Grupo Puntacana y director del torneo, uno de los mayores logros del evento ha sido educar al público dominicano sobre cómo disfrutar un torneo de golf.

"Nosotros hemos enseñado al golfista novato, al espectador, a ver el golf. Hemos traído a las personas a ver el golf, como cuando tú vas a ver un juego de pelota o de fútbol; antes eso no existía", expresó Sajour.

El ejecutivo destacó además que el torneo cuenta con diferentes áreas para que los asistentes disfruten la experiencia mientras siguen el recorrido de los jugadores.

Reglas que todo espectador debe conocer

A diferencia de otros deportes, el golf exige un ambiente de concentración absoluta. Por eso, los organizadores recuerdan a los asistentes respetar una serie de normas durante la competencia:

Mantenerse en silencio cuando un jugador se dispone a ejecutar un golpe.

Evitar moverse mientras el jugador realiza el swing.

No hablar con los golfistas durante la ronda.

No tocar la pelota de ningún jugador.

No colocarse en la línea de juego ni detrás del golfista mientras ejecuta un golpe.

Esperar a que los jugadores concluyan un hoyo antes de desplazarse hacia la siguiente área.

Cruzar el campo únicamente por las zonas habilitadas y señalizadas.

Uso del celular y fotografías

Los teléfonos móviles deben permanecer en modo silencioso o apagados durante el recorrido.

Además, está prohibido tomar fotografías en el momento en que un jugador realiza un golpe, ya que cualquier sonido o distracción puede afectar su concentración. Las imágenes pueden captarse únicamente cuando el juego se ha detenido y siempre respetando las indicaciones del personal del torneo.

Cómo vestir para recorrer el campo

Los organizadores recomiendan utilizar ropa cómoda y calzado deportivo o de caminar, ya que el recorrido por el campo implica desplazamientos de varios kilómetros.

También aconsejan evitar el uso de tacones, que dificultan la movilidad sobre el césped y los senderos del campo.

Con estas recomendaciones, los aficionados podrán disfrutar plenamente de uno de los eventos deportivos internacionales más importantes que se celebran cada año en la República Dominicana, viviendo de cerca la experiencia del PGA TOUR en un ambiente de respeto hacia los jugadores y el desarrollo de la competencia.

¿Como comprar las boletas?

Las boletas para acceder al campo están a la venta en línea en tuboleta.com.do y en la boletería que está en la entrada del campo.