PGA Tour destaca el crecimiento del Corales Puntacana

El Corales Puntacana Championship, cuya edición 2026 se disputa entre este jueves y el domingo, se ha consolidado como una de las paradas de mayor crecimiento dentro del calendario del PGA Tour y mantendrá un rol importante en la nueva estructura competitiva que implementará el circuito a partir de 2028.

Así lo aseguró Kelly Jensen, director de torneos del PGA Tour, quien resaltó la evolución que ha experimentado el torneo desde su debut y expresó confianza en que las modificaciones anunciadas por el Tour representarán una oportunidad de crecimiento para el torneo.

"Cada año que regresamos aquí este evento es un poco mejor que el anterior, y este año no es la excepción", afirmó Jensen a Diario Libre.

Destacó que el torneo ha servido como una vitrina internacional para la República Dominicana y para Puntacana, al tiempo que ha acompañado el desarrollo de importantes proyectos en la zona, como la expansión del Aeropuerto Internacional de Puntacana, la nueva zona franca, el Centro Cultural Fundación Grupo Puntacana y el Centro de Innovación Marina.

Además, subrayó el impacto social que genera el campeonato mediante iniciativas enfocadas en salud, educación y sostenibilidad.

"Como el primer evento del PGA Tour celebrado en la República Dominicana, este torneo ha servido como una plataforma para promover al país y a Puntacana ante una audiencia mundial", señaló.

Cambios en PGA Tour

Hace tres semanas el PGA Tour anunció una profunda reestructuración de su calendario competitivo que entrará en vigor en 2028, con la creación de dos circuitos paralelos: el Championship Series y el Challenger Series.

Aunque Jensen explicó que todavía no se han definido todos los detalles junto a Grupo Puntacana sobre el rol específico que ocupará el Corales Championship dentro del nuevo modelo, dejó claro que el torneo continuará formando parte del PGA Tour.

"Todos seguirán siendo eventos del PGA Tour y creemos que la fortaleza de los jugadores participantes mejorará con el nuevo modelo", afirmó.

El dirigente entiende que la nueva estructura atraerá mayor atención hacia los torneos.

"Creemos que eso generará más audiencia y más interés, que al final es de lo que se trata", indicó. Asimismo, envió un mensaje de tranquilidad a los organizadores.

"En el paso del modelo actual al nuevo, hay un lugar para todos nuestros socios dentro de la nueva estructura", aseguró.

Crecimiento

Al ser consultado sobre el nivel de madurez que ha alcanzado el Corales Puntacana Championship en comparación con otros eventos internacionales del circuito, Jensen no escatimó elogios.

Recordó que el torneo comenzó como una parada del Korn Ferry Tour antes de integrarse al PGA Tour y aseguró que la transformación ha sido notable.

"Lo que este evento es hoy, comparado con lo que era hace nueve años es realmente de la noche al día", expresó.

También destacó la calidad de las áreas de hospitalidad, la experiencia para los aficionados y el trato que reciben los jugadores.

"Desde la perspectiva de los jugadores, reciben un trato excepcional. Cuidan extraordinariamente bien de los jugadores, del personal y de todos los involucrados. Estamos absolutamente honrados y encantados de ser sus socios", concluyó Jensen.

Con la décima edición del torneo en el horizonte para 2027 y la llegada del nuevo modelo competitivo del PGA Tour un año después, el Corales Puntacana Championship parece haber asegurado su continuidad como una de las principales vitrinas del golf profesional en el Caribe.