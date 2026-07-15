Daniel Santana, Elija Pichardo y Adolfo Méndez salen airosos del Pro-Am de Corales

Hiram Silfa (izquierda) y Manuel Sajour (derecha) premian a los ganadores del PRO-AM del Corales Puntacana 2026 ( SAMIL MATEO DOMINICI/DL )

El equipo integrado por los profesionales Gordon Sargent y Blades Brown, junto a los aficionados Daniel Santana, Elija Pichardo y Adolfo Méndez, se alzó con el primer lugar del Torneo Pro-Am del Corlaes Puntacana Championship PGA TOUR Event, al registrar 51.25 golpes.

El segundo puesto correspondió al equipo conformado por los profesionales Camilo Villegas y Marcello Rozo, junto a Rafael Eduardo Reyes, Joy Alexander Joubert y Manuel José Reyes, quienes finalizaron con 52.25 golpes.

El tercer lugar fue para los profesionales Zach Bauchou y Dylan Wu, acompañados por Anthony Anderson, Diego Andújar y Amaury Martínez, con un resultado de 52.5 golpes.

En esta edición, el formato del torneo permitió que cada equipo disfrutara de una experiencia aún más especial. Durante los primeros nueve hoyos jugaron junto a un profesional y, en los últimos nueve hoyos, compartieron la ronda con un segundo jugador del PGA TOUR, ofreciendo a los participantes la oportunidad de vivir de cerca el más alto nivel del golf profesional.

Un total de 120 golfistas amateurs y 80 profesionales fueron parte de la competencia, una de las actividades más esperadas de la semana del campeonato.

El Pro-Am reunió a empresarios, patrocinadores, invitados especiales y amantes del golf en una jornada de deporte y entretenimiento, reafirmando el compromiso del Corales Puntacana Championship de acercar el PGA TOUR a la comunidad golfista de la República Dominicana y la región.

El Torneo Pro-Am forma parte de las actividades oficiales del Corales Puntacana Championship PGA TOUR 2026, cuya novena edición reúne a 144 jugadores de alrededor de 20 países para competir por una bolsa de US$4 millones, la más alta en la historia del deporte dominicano, consolidando al país como uno de los principales destinos del golf profesional en el Caribe.

Pairing Cocktail

Como parte de la agenda de actividades, los participantes asistieron la noche anterior al tradicional Pairing Cocktail, donde conocieron oficialmente las parejas y grupos de juego para el torneo.

La velada culminó con un exclusivo meet & greet junto al reconocido actor, productor y comediante estadounidense Anthony Anderson, ampliamente conocido por su papel protagónico en la exitosa serie Black-ish.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir con el artista, conversar sobre su experiencia en Punta Cana y conocer más sobre su participación en el Corales Puntacana Championship y el Torneo Pro-Am.

Transmisión en vivo

El evento se transmitirá en vivo por Golf Channel el jueves 16 y el viernes 17 de julio de 12:30 p.m. - 3:30 p.m., el sábado 18 de 12:00 p.m. a 3:00 p.m. y el domingo 19 de julio de 4:00 p.m. - 6:00 p.m.

A nivel local y como Media Partners, CDN Deportes estará realizando transmisiones desde el campo de golf Corales captando las incidencias del evento, y el domingo 19 de julio estarán transmitiendo en vivo la ceremonia de premiación a las 6:00 p.m.