Clements y Cantero Gutiérrez lideran en Corales; JJ Guerra hizo -3

Todd Clements destacó las condiciones del campo y lo cómodo que se sintió. ( AFP )

El español Iván Cantero Gutiérrez y el británico Todd Clements firmaron una tarjeta de 65 golpes (-7) ayer en el ventoso Puntacana Resort, compartiendo así el liderato de la primera ronda del Campeonato Corales Puntacana, la parada dominicana del PGA TOUR.

Clements completó los primeros nueve hoyos con 32 golpes y los últimos nueve con 33 para rubricar una de las mejores rondas inaugurales en la historia del torneo.

Cantero, por su parte, hizo el recorrido a la inversa, con 33 golpes en la primera vuelta y 32 en la segunda. Ambos finalizaron la jornada con nueve birdies y dos bogeys.

Clements saldrá hoy a las 12:39 p.m. por el hoyo 10, acompañado por Harry Higgs y Renato Paratore. Cantero, en tanto, iniciará su recorrido a las 6:45 a.m. por el hoyo 1 junto a Lanto Griffin y Adam Hadwin.

El inglés, que disputó este jueves su primera ronda en Corales, elogió el escenario durante una entrevista con la transmisión oficial del PGA TOUR.

“Llegué y el ambiente es relajante. Pude disfrutar y sentí que eso se reflejó en mi golf hoy”, dijo Clement. “Simplemente creo que es un lugar muy agradable”, precisó.

“Intentaré ajustar algunos detalles esta tarde, pero en general estoy muy satisfecho y con muchas ganas de que llegue mañana y ver qué nos depara”, agregó el británico.

Los dominicanos

Juan José Guerra fue el mejor dominicano de la jornada al entregar una tarjeta de 69 golpes (-3), resultado que lo dejó empatado en la posición 28.

"Aquí hace mucho viento, y hará un poco más de calor, lo que quema más los greenes, pero en términos generales yo veo todo igual que el año pasado", explicó Guerra sobre la salida matutina en la segunda ronda, a una pregunta de Diario Libre.

Willy Pumarol y Julio Santos (T92) concluyeron con tarjetas de 72 golpes (par de campo) con oportunidad de hacer el corte, mientras que Hiram Silfa (T142) firmó una ronda de 79 impactos (+7).

"Juanjo" completó su recorrido con cuatro birdies, un bogey y 13 pares.

El orden de salida de los dominicanos para la segunda ronda será el siguiente, todos por el hoyo 1: Guerra y Santos partirán a las 8:46 a.m.; Silfa lo hará a la 1:45 p.m., y Pumarol a la 1:56 p.m.

Los dos jugadores clasificados a través del Tour Canita saldrán por el hoyo 10: Anthony García, a las 8:46 a.m. (CUB-USA, +1, T105), y Domenico Geminiani, a la 1:56 p.m. (ITA, -1, T69).

Lucha cerrada

En una jornada en la que hubo ráfagas de viento de hasta 35 km/h en el campo de Corales, Clements logró nueve birdies y dos bogeys, perdiendo un golpe al final en el par 3 del hoyo 17 durante la sesión matutina.

Gutiérrez y Clements son dos de los 50 jugadores del DP World Tour que participan en este torneo. Ambos no superaron el corte la semana pasada en Kentucky, en el Campeonato ISCO.

Austin Eckroat quedó a un golpe de distancia junto con Alejandro Del Rey, Johannes Veerman, Mackenzie Hughes, Jonathan Byrd y Gordon Sargent.

Eckroat, dos veces ganador del PGA TOUR, empató en el puesto 30 el domingo en el Genesis Scottish Open.

“Es importantísimo para el resto de la temporada. Hay muchos puntos en juego y un buen impulso”, dijo Eckroat.

El capitán del equipo estadounidense de la Presidents Cup, Brandt Snedeker, firmó una tarjeta de 70 golpes. En mayo, ganó un torneo paralelo en Myrtle Beach.

El evento pone en juego 300 puntos de la Fed Ex Cup y una bolsa de 4 millones de dólares.

Los Reyes de Corales

El mejor desempeño entre los campeones del torneo fue el de Chad Ramey, quien firmó una ronda de 70 golpes (-2) para ubicarse empatado en el puesto 47.

Le siguieron Joel Dahmen, con 71 golpes (-1, T69); el campeón defensor, Garrick Higgo, con 72 (par, T92); y Brice Garnett, con 73 (+1, T105).

Ningún campeón anterior del torneo ha logrado conquistar el título de Corales en una segunda ocasión.

Transmisión de TV

El evento se transmite por Golf Channel hoy de 12:30 a 3:30 p.m., sábado 18 de 12:00 a 3:00 p.m. y el domingo 19 de 4:00 a 6:00 p.m.

A nivel local y como Media Partners, CDN Deportes está realizando transmisiones desde el campo, y el domingo estará en vivo con la ceremonia de premiación a partir de las 2:00 p.m.

Los latinos

Cinco jugadores latinoamericanos participan en el torneo. Tras la primera ronda, sus resultados fueron los siguientes: Marcelo Rozo (COL, -3, T28), Camilo Villegas (COL, -2, T47), Alejandro Tosti (ARG, -1, T69), Fabián Gómez (ARG, -1, T69) y Rafa Campos (PUR, +1, T105).

El torneo reparte 300 puntos para la FedExCup y una bolsa de US$4 millones.