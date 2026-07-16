Corales Puntacana Championship entra en escena con puntos clave para la FedExCup

El Corales Puntacana Championship Tour Event se jugará hasta el domingo 19 de julio ( FUENTE EXTERNA )

Con la temporada del PGA TOUR entrando en su tramo decisivo, el Corales Puntacana Championship abrirá este jueves su novena edición convertido en mucho más que un torneo de exhibición para el golf dominicano.

La competencia, que se disputará hasta el domingo en el campo Corales de Puntacana Resort, representa el evento número 31 de los 34 que conforman la temporada regular de la FedExCup, por lo que muchos de los 144 participantes llegan con la necesidad de sumar puntos para mantenerse entre los 70 mejores del circuito y clasificar a los playoffs.

El ganador recibirá 300 puntos para la FedExCup, un premio de 720,000 dólares de una bolsa total de cuatro millones y, en caso de no contar con ella, una exención de dos años para competir en el PGA TOUR.

Un torneo con peso internacional

Desde 2022, el Corales Puntacana Championship forma parte de la Alianza Estratégica entre el PGA TOUR y el DP World Tour, siendo sancionado por ambos circuitos, un aspecto que ha elevado el perfil competitivo del evento y ampliado el nivel de sus participantes.

La edición de este año reúne a cuatro campeones del torneo: Brice Garnett (2018), Joel Dahmen (2021), Chad Ramey (2022) y el sudafricano Garrick Higgo, defensor del título conquistado en 2025.

Además, estarán presentes ocho jugadores ubicados entre los primeros 100 de la clasificación de la FedExCup, siete golfistas que finalizaron entre los diez mejores del reciente ISCO Championship y 23 competidores que llegan directamente desde el Genesis Scottish Open, siete de ellos tras superar el corte.

La lucha por los playoffs

Con apenas cuatro semanas por delante antes del inicio de la postemporada, cada punto adquiere un valor especial.

Entre los jugadores que llegan con la presión de mejorar su posición en el ranking de la FedExCup sobresalen Stephan Jaeger, ubicado en el puesto 73; Taylor Pendrith (76) y el veterano Brandt Snedeker (78), todos fuera del grupo que avanzaría a los playoffs si la temporada terminara esta semana.

Por esa razón, el Corales Puntacana Championship representa una de las últimas oportunidades para modificar el panorama antes del cierre de la fase regular.

El reto dominicano

La representación local volverá a recaer sobre Willy Pumarol, quien buscará mejorar el mejor resultado conseguido por un golfista dominicano en la historia del torneo.

Precisamente Pumarol firmó ese registro el año pasado al finalizar empatado en el puesto 53, una actuación que marcó un hito para el golf nacional.

Datos que hacen único al Corales

A lo largo de sus ocho ediciones anteriores, el torneo ha construido una historia con varias particularidades.

Hasta el momento, ningún campeón ha necesitado un desempate (playoff) para levantar el trofeo, una rareza dentro del PGA TOUR.

También destaca que tres de los ocho campeones han sido jugadores internacionales, mientras que en las dos últimas ediciones el ganador ya contaba con al menos una victoria previa en el circuito, poniendo fin a una etapa en la que el torneo sirvió como plataforma para que varios jugadores conquistaran su primer título del PGA TOUR.

Otro dato llamativo es que proteger una ventaja de tres rondas no ha sido una constante en Corales. Aunque esta temporada el líder después de 54 hoyos ha convertido esa posición en victoria en 10 de los 28 torneos por golpes del PGA TOUR, en el Corales Puntacana Championship eso no ocurre desde 2021, cuando Joel Dahmen dominó de principio a fin para conquistar el título.

Con una combinación de figuras conocidas, jugadores urgidos de puntos y la posibilidad de seguir consolidando el crecimiento del golf en República Dominicana, el Corales Puntacana Championship vuelve a ocupar un lugar importante en el calendario internacional del PGA TOUR.