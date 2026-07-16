El Tour Canita nació con el objetivo de impulsar el golf profesional en la República Dominicana. Siete años después, ese circuito no solo se consolidó como el principal escenario competitivo para los jugadores locales, sino que también se ha convertido en una puerta de entrada al Corales Puntacana Championship, el único torneo del PGA TOUR que se celebra en el país.

Así lo explicó Hiram Silfa, director de los campos de golf de Grupo Puntacana y uno de los cuatro dominicanos que competirán esta semana en la novena edición del campeonato, durante una conversación con Diario Libre y otros medios de comunicación.

Silfa destacó que el crecimiento del Tour Canita ha elevado considerablemente el nivel de la competencia, al punto de atraer jugadores de Sudamérica, Estados Unidos y Europa en busca de una oportunidad para llegar al PGA TOUR.

"El Tour Canita ha ido creciendo año tras año. Ya llevamos siete años con el Tour Canita. Algo que empezó con un sueño de desarrollar el golf en la República Dominicana. Antes teníamos torneos amateurs, pero no un circuito profesional", explicó.

Una clasificación cada vez más exigente

El Tour Canita otorga plazas para disputar el Corales Puntacana Championship, un incentivo que ha incrementado el interés de jugadores extranjeros por competir en el circuito dominicano.

Este año, el italiano Domenico Geminiani, el cubano-estadounidense Anthony García y el dominicano Willy Pumarol aseguraron su participación en el PGA TOUR gracias a su desempeño durante la temporada del Tour Canita.

Silfa, por su parte, competirá gracias a una exención especial concedida por el PGA TOUR, una invitación que permite disputar el torneo sin pasar por el proceso tradicional de clasificación.

El director de los campos de golf de Puntacana Resort explicó que el nivel del Tour Canita ha crecido enormemente año tras año.

"Este año tuvimos una participación increíble de jugadores internacionales. Vinieron jugadores de Sudamérica, Estados Unidos y hasta de Europa. Eso ha hecho crecer el Tour Canita y la competencia ha sido tan fuerte que solo Willy Pumarol pudo clasificar por esa vía", señaló.

Las oportunidades se abrieron sobre la marcha

Aunque inicialmente solo Pumarol y Silfa aparecían en el listado de dominicanos para el torneo, finalmente también lograron ingresar Julio Santos y Juan José Guerra, ambos mediante exenciones otorgadas por el PGA TOUR.

Silfa explicó que el comité organizador mantuvo los nombres de ambos jugadores en lista de espera y que los movimientos en el field de jugadores terminaron favoreciendo a los golfistas dominicanos.

"Julio Santos terminó quinto y Juan José Guerra sexto en el Tour Canita. Nosotros mantuvimos sus nombres en los listados y, con la alianza que existe ahora con el DP World Tour, hubo jugadores que no pudieron llegar o decidieron retirarse. Eso fue abriendo espacios y pudimos confirmar la entrada", relató.

De esa manera, la representación dominicana pasó de dos a cuatro jugadores en un cuadro de 144 participantes.

Un modelo que también atrae al extranjero

Para Silfa, el crecimiento del Tour Canita ya no responde únicamente al premio de clasificar al Corales Puntacana Championship, sino a la reputación que ha construido como circuito profesional.

A su juicio, muchos jugadores internacionales encuentran en la República Dominicana una oportunidad que no existe en sus propios países.

"Ellos quizás tienen un torneo del PGA TOUR en su país, pero no tienen una forma de clasificar. Aquí encuentran esa oportunidad. Muchos buscan un solo chance y, si logran jugar un evento como este, se sienten realizados. Incluso algunos dan el salto definitivo al profesionalismo después de una buena actuación", afirmó.

Ese crecimiento, considera Silfa, confirma que el Tour Canita ha dejado de ser un circuito exclusivamente nacional para convertirse en una plataforma internacional de desarrollo, al tiempo que fortalece el nivel competitivo del golf dominicano y aumenta las posibilidades de que más jugadores del país lleguen al escenario del PGA TOUR.