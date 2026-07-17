Todd Clements asume el liderato del Corales Puntacana Championship Tour Event

Todd Clements es líder del Corales Puntacana Championship Tour Event con -13. ( SAMIL MATEO DOMINICI/DIARIO LIBRE )

El inglés Todd Clements asumió el liderato del Corales Puntacana Championship PGA Tour Event al completar este viernes una ronda de 66 golpes (-6), que lo dejó con un acumulado de 131 impactos (-13) tras las dos primeras jornadas de competencia disputadas en el campo Corales de Puntacana Resort.

Clements completó su recorrido con seis birdies y 12 hoyos en par para despegarse por dos golpes de los estadounidenses Johannes Veerman y Ben James, quienes comparten el segundo puesto con un total de 133 golpes (-11).

La lucha por el título permanece abierta de cara al fin de semana, con varios jugadores ubicados a corta distancia del líder en la novena edición del torneo, el único evento del PGA Tour que se celebra en la República Dominicana.

Pumarol se quedó fuera

El mejor desempeño entre los dominicanos volvió a corresponder a Willy Pumarol, quien mejoró su tarjeta del jueves al entregar una ronda de 71 golpes (-1).

Pumarol cerró el torneo con 143 golpes (72-71), uno bajo el par. Su recorrido del viernes incluyó un eagle en el par cinco del hoyo siete, además de dos bogeys y un triple bogey en el hoyo final que frustró sus aspiraciones de disputar las dos últimas rondas.

También concluyeron su participación los otros representantes dominicanos. Julio Santos finalizó con un acumulado de +1, luego de firmar una tarjeta de 73 golpes con cuatro birdies, tres bogeys y un doble bogey en el hoyo nueve.

Por su parte, Juan José Guerra también terminó con +1 tras una ronda de 76 golpes, en la que registró cinco birdies, seis bogeys y un triple bogey en el hoyo 16, el primero del exigente tramo conocido como el Devil's Elbow o Codo del Diablo.

Mientras, Hiram Silfa concluyó su participación con +8.

Los campeones de Corales siguen en carrera

Entre los anteriores campeones del torneo, Joel Dahmen es quien mantiene las mejores opciones de conquistar un segundo título en Corales. El estadounidense presentó tarjetas de 71 y 66 golpes para colocarse con siete bajo par, dentro del grupo de perseguidores.

El defensor del título, el sudafricano Garrick Higgo, también avanzó al fin de semana con un acumulado de cuatro bajo par, gracias a rondas de 72 y 68 impactos.

En cambio, Chad Ramey, campeón de 2022, superó el corte con tres bajo par, mientras que Brice Garnett, ganador en 2018, fue el único de los campeones de Corales que quedó fuera de la competencia.

Tour Canita

Entre los jugadores que obtuvieron su clasificación a través del Tour Canita, el italiano Domenico Geminiani fue el mejor ubicado al completar las dos primeras rondas con dos golpes bajo par, luego de tarjetas consecutivas de 71.

El cubano Anthony García, por su parte, concluyó con +1 después de rondas de 73 y 72 golpes.

Los latinoamericanos

El colombiano Camilo Villegas y el argentino Fabián Gómez compartieron el mejor desempeño entre los latinoamericanos al finalizar las dos primeras rondas con cuatro golpes bajo par, empatados en el puesto 65.

Villegas firmó una segunda tarjeta consecutiva de 70 golpes, con tres birdies, un bogey y 14 hoyos en par. Gómez, en tanto, mejoró su actuación del jueves con un recorrido de 69 golpes, producto de cuatro birdies y un bogey.

El argentino Alejandro Tosti terminó con 139 golpes (-3), resultado que no le alcanzó para superar el corte.

El puertorriqueño Rafa Campos concluyó con 142 impactos (-2), mientras que el colombiano Marcelo Rozo cerró su actuación con uno bajo par para el campeonato.