Pumarol fue el mejor dominicano, pero ninguno superó el corte en Corales Puntacana Championship

Willy Pumarol golpea la pelota en su salida del hoyo uno del Corales Puntacana Championship Tour. ( SSAMIL MATEO DOMINICI/DIARIO LIBRE )

El Corales Puntacana Championship se quedó sin representación dominicana para las dos rondas finales, luego de que los cuatro golfistas locales quedaran fuera del corte tras concluir la segunda jornada del único evento del PGA Tour que se celebra en el país.

Willy Pumarol volvió a ser el mejor ubicado entre los representantes nacionales al mejorar la tarjeta que presentó el jueves y completar este viernes una ronda de 71 golpes (-1).

Pumarol cerró su participación con un acumulado de 143 impactos (72-71), uno bajo el par del campo. Su recorrido incluyó un eagle en el par cinco del hoyo siete, además de dos bogeys y un triple bogey en el hoyo 18 que terminó por frustrar sus aspiraciones de avanzar.

"Son los hoyos más difíciles del campo, la brisa dejó un factor bien complicado ahí, y así estuvo los dos días, haciendo el juego bien difícil", le dijo Pumarol a Diario Libre luego de concluida su participación.

Los otros tres dominicanos también finalizaron su actuación en el torneo. Julio Santos terminó con un acumulado de +1 después de firmar una tarjeta de 73 golpes, producto de cuatro birdies, tres bogeys y un doble bogey en el hoyo nueve.

Juan José Guerra igualmente concluyó con +1 tras una ronda de 76 golpes. En su recorrido consiguió cinco birdies, pero también cometió seis bogeys y un triple bogey en el hoyo 16, el primero del exigente tramo conocido como el Devil's Elbow o Codo del Diablo.

Hiram Silfa finalizó con un acumulado de +8.

Los cuatro dominicanos formaron parte de un grupo de 144 jugadores de 20 países que inició la novena edición del Corales Puntacana Championship, torneo que reparte una bolsa de cuatro millones de dólares. El campeón recibirá US$720,000 y sumará 300 puntos para la clasificación de la FedEx Cup.

De cara a las dos rondas decisivas, el inglés Todd Clements conservó el liderato con un acumulado de 131 golpes (-13), luego de firmar una segunda ronda de 66 impactos.

Los Reyes de Corales

El fin de semana también mantiene abiertas las aspiraciones de tres excampeones del torneo.

El sudafricano Garrick Higgo, monarca de 2025, junto a los estadounidenses Joel Dahmen (2021) y Chad Ramey (2022), superaron el corte y buscan convertirse en los primeros golfistas en conquistar en dos ocasiones el Corales Puntacana Championship, un logro que nadie ha conseguido desde que el certamen ingresó al calendario del PGA Tour en 2018.