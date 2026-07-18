Hiram Silfa volvió a despedirse del Corales Puntacana Championship antes de las rondas del fin de semana, aunque esta vez con mejores sensaciones tras completar una segunda jornada en la que logró recuperar parte del nivel que no pudo mostrar el jueves.

El profesional dominicano y director de los campos de golf de Grupo Puntacana reconoció que la presión de combinar su rol como anfitrión del evento con el de competidor terminó influyendo en su primera ronda, pero valoró la reacción que tuvo en los últimos 18 hoyos.

"Ayer fue un día difícil. Empezando cometí varios errores y de verdad se me puso un poco difícil la ronda para recuperarla, pero hoy empecé súper confiado, súper bien y pude desarrollar un mucho mejor juego", expresó Silfa al concluir su participación en la novena edición del torneo.

El golfista explicó que, además de competir frente a su público, debe cumplir con las responsabilidades propias de dirigir el campo donde se celebra el único torneo del PGA Tour que visita la República Dominicana.

"Siempre la primera ronda de un evento como este, uno siendo el host, siendo el director del campo de golf, estando al frente de su gente, uno se siente un poquito presionado. Se sigue trabajando para tratar de liberarnos de esa presión en torneos futuros", comentó.

Silfa aseguró que esa doble responsabilidad representa un reto, pero también una satisfacción personal.

"Trabajo en el evento, soy jugador, veo los detalles del campo de golf, veo que la operación esté funcionando, que la logística esté montada. Me satisface mucho poder ser parte de este gran equipo y, a la vez, ser jugador. Es verdad que uno coge un poquito de presión, pero me siento muy contento de poder desarrollar esas dos posiciones".

Respalda la nueva fecha del torneo

Uno de los principales cambios de esta edición fue el traslado del torneo del mes de marzo a julio, una modificación que, según Silfa, ha recibido una respuesta positiva entre los propios jugadores.

"Creo que sí valió la pena. Los jugadores que venían jugando me dijeron que es una mejor fecha. Vienen más jugadores y también llegan competidores del DP World Tour, lo que le da un poquito más de crédito al evento. Creo que fue una buena decisión de parte de la empresa", afirmó.

Invitación al público

Silfa también aprovechó para invitar a los dominicanos a acercarse al golf y respaldar a los jugadores nacionales.

"Nosotros somos un país de béisbol y también de voleibol, pero el golf es un deporte que en la República Dominicana está creciendo muy fuerte. Estamos desarrollando a los juveniles para que puedan conseguir becas y tener una mejor representación en eventos como este. El mensaje es que vengan, disfruten y apoyen a los dominicanos".

Corales, listo para los Centroamericanos

Con la mirada puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuya competencia de golf se disputará la próxima semana en el campo Corales, Silfa aseguró que el escenario se encuentra en condiciones de primer nivel.

"Este debería ser, y lo aseguro al 100 %, el mejor escenario de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Este campo está listo para recibir un torneo del PGA Tour y del European Tour. La próxima semana los jugadores encontrarán un campo en excelentes condiciones y con un montaje totalmente profesional", concluyó.

Creo que este enfoque funciona mejor que el del año pasado porque no se limita al resultado deportivo. Aprovecha la entrevista para mostrar la complejidad de la función de Silfa como competidor y director del campo, incorpora el impacto del cambio de fecha del Corales y sirve además como antesala para el torneo de golf de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que comenzará la próxima semana.