Clements impone un ritmo histórico y acaricia el título del Corales Puntacana Championship

El inglés Todd Clements mantuvo el control absoluto del Corales Puntacana Championship PGA TOUR Event al firmar este sábado una ronda de 67 golpes (-5), que le permitió llegar a un acumulado de 198 impactos (-18) tras las tres primeras jornadas del torneo.

La actuación del europeo no solo lo acerca a conquistar el título, sino que también establece un nuevo récord de golpes para los primeros 54 hoyos del campeonato, al superar la marca de 199 impactos (-17) establecida por Adam Long (2021), Wesley Bryan (2024) y Joel Dahmen (2025).

Curiosamente, ninguno de esos tres jugadores logró coronarse posteriormente como "Rey de Corales".

Clements afrontará la ronda final con una ventaja de dos golpes sobre el estadounidense Ben James, quien marcha segundo con 200 golpes (-16). Compartiendo la tercera posición, con 202 impactos (-14), figuran el italiano Stefano Mazzoli y el estadounidense Gordon Sargent.

A cinco golpes del líder, empatados en la sexta posición con 203 golpes (-13), aparecen el danés Jacob Skov Olesen y el estadounidense Blades Brown, una de las grandes promesas del golf mundial.

Brown, de apenas 19 años, llamó la atención desde muy temprano en su carrera. Con solo 16 años rompió un récord que había permanecido intacto durante 103 años al convertirse en el medallista más joven en la modalidad de juego por golpes del Campeonato Amateur de Estados Unidos, superando la marca establecida por la leyenda Bobby Jones, quien había logrado esa distinción a los 18 años en 1920.

El Corales Puntacana Championship reúne esta semana a 144 jugadores que compiten en el campo Corales de Puntacana Resort por una bolsa de cuatro millones de dólares. El campeón recibirá un premio de 720 mil dólares, además de 300 puntos para la clasificación de la FedEx Cup.

De mantenerse al frente este domingo, Clements también pondría fin a las aspiraciones de que el torneo tuviera por primera vez un campeón que repitiera como "Rey de Corales".

Los Reyes de Corales

El mejor ubicado entre los anteriores campeones del Corales Puntacana Championship, luego de tres jornadas, es Joel Dahmen, con 206 golpes (-10).

El sudafricano Garrick Higgo, campeón de la edición de 2025, marcha con 210 golpes (-6), empatado con Chad Ramey, vencedor del torneo en 2022. Ambos necesitarían una ronda extraordinaria y un tropiezo de Clements para mantener vivas sus aspiraciones de conquistar un segundo título en Corales.



