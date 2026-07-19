Stefano Mazzoli viene de atrás y se corona Rey de Corales 2026

Franchesca (izquierda) y Paola Rainieri (derecha) premian al italiano Stefano Mazzoli que se coronó Rey de Corales 2026. ( SAMIL MATEO DOMINICI/DIARIO LIBRE )

Stefano Mazzoli se coronó como el "Rey de Corales 2026" al cerrar este domingo con una ronda de 66 golpes y un birdie histórico en el hoyo 18, para completar la semana con un acumulado de 268 impactos (-20) y dejar atrás al inglés Todd Clements, quien finalizó con 269 golpes (-19).

Mazzoli conquistó así el primer título de su carrera en el PGA Tour, resultado que le otorgó un premio de 720 mil dólares y 300 puntos para la clasificación de la FedEx Cup.

"Creo que no tuve ese pensamiento hasta que metí el putt en ese último hoyo", dijo Mazzoli al responder la pregunta de cuándo se dio cuenta de que podía coronarse como Rey de Corales.

El italiano, que vio a Clements liderar la competencia durante las tres primeras rondas, confesó que disfrutó asumir el papel de perseguidor en la jornada decisiva.

"Probablemente esta situación me gusta más. Estuve en la situación opuesta durante la temporada y me fue mal. Creo que manejé mucho mejor mis emociones durante el torneo viniendo desde atrás", respondió a una pregunta de Diario Libre sobre haber afrontado la ronda final desde la segunda posición.

"Quería tener una oportunidad de ganar en los últimos tres hoyos; eso era lo que quería durante todo el día", agregó.

Clements lideró la competencia desde el primer hoyo de la jornada inaugural y llegó a establecer un récord para los primeros 54 hoyos del torneo al completar las tres primeras rondas con 198 golpes (-18). Sin embargo, el inglés confrontó dificultades en el hoyo 13 de la ronda final, donde firmó un doble bogey tras necesitar seis golpes, un tropiezo que terminó siendo determinante en el desenlace del campeonato.

"Estoy orgulloso de como jugué, lo di todo. No estaba supuesto a que se diera, eso es parte del juego", le dijo Clements a la transmisión oficial del PGA Tour sobre su caída en la última jornada.

"Mira, si pudiera hacer el tiro del hoyo 13 de nuevo, por supuesto que lo quisiera hacer, pero así es el golf", agregó. "Esa es la naturaleza del deporte competitivo, que no te da segundas oportunidades, aprendí muchas cosas hoy."

El inglés finalmente le dio mucho crédito a Mazzoli por su desempeño, "creo que Stefano se lo ganó, jugó un golf brillante allá afuera."

Un total de 144 jugadores de 20 países participaron en esta edición, que repartió una bolsa de cuatro millones de dólares .

La décima edición del Corales Puntacana Championship PGA Tour Event está prevista para celebrarse en la semana del 12 al 18 de julio del próximo año.

Los Reyes de Corales

Joel Dahmen, Rey de Corales (2024), fue el campeón de ediciones anteriores con mejor actuación en el torneo, al concluir con un acumulado de -12 (71-66-69-70).

Garrick Higgo (2025) finalizó con -8, gracias a tarjetas de 72, 68, 70 y 70, mientras que Chad Ramey (2022) cerró con -7, tras rondas de 70, 71, 69 y 71.

Los latinoamericanos

El argentino Fabián Gómez firmó la mejor actuación entre los latinoamericanos que avanzaron al fin de semana, al finalizar con un acumulado de 279 golpes (-9), producto de rondas de 71, 69, 68 y 71.

Le siguió el colombiano Camilo Villegas, también con -8, tras registrar rondas de 70, 70, 69 y 71. En tanto, Alejandro Tosti concluyó con -5, luego de recorridos de 71, 70, 70 y 72.

Los dominicanos

Willy Pumarol volvió a ser el mejor ubicado entre los representantes nacionales. Aunque no pudo superar el corte del fin de semana, cerró su participación con un acumulado de 143 golpes (72-71), uno bajo el par del campo.

Julio Santos concluyó sus dos rondas con un golpe sobre el par del campo, al igual que Juan José Guerra, mientras que Hiram Silfa finalizó con +8 en sus dos vueltas.

Tour Canita

Entre los jugadores que obtuvieron su clasificación a través del Tour Canita, el italiano Domenico Geminiani fue el mejor ubicado al completar sus dos rondas con dos golpes bajo par, gracias a tarjetas consecutivas de 71.

Por su parte, el cubano Anthony García concluyó con +1, después de rondas de 73 y 72 golpes.