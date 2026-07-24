Pumarol, Guerra y Fernández son la cara de RD en golf

Willy Pumarol se quedó a dos golpes del corte del Corales Puntacana PGA TOUR Event.

Representación dominicana

Los golfistas profesionales Willy Pumarol y Juan José Guerra, junto a la juvenil María Fernanda Fernández, conformarán la representación dominicana en el torneo de golf de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La competencia se disputará del 25 al 28 de julio en el campo Corales de Puntacana Resort, con la participación de 24 atletas de 14 países, quienes competirán a lo largo de cuatro rondas sin corte.

Pumarol y Guerra participan en circuitos internacionales y vienen de competir en el Corales Puntacana Championship PGA TOUR Event, que concluyó el pasado domingo 19 de julio precisamente en ese escenario.

"Sí, me dio una buena previa de lo que podríamos tener en los Centroamericanos. Vamos a ver cómo aguanta la cancha para el día 25, cuando arranque el torneo", explicó Pumarol a Diario Libre tras concluir su participación en el evento.

"Ahora mismo está bastante firme y rápida. Conozco muy bien la cancha y tengo buena experiencia en ella. Estoy muy contento de representar al país en los Juegos Centroamericanos", agregó.

Fernández forma parte de la selección juvenil de golf de la República Dominicana y recientemente representó al país en el Caribbean Amateur Junior Golf Championship, donde finalizó en la tercera posición del certamen, que reunió a atletas de ocho países.

Condiciones del campo

Shanel Rodríguez estaba llamada a integrar el equipo femenino dominicano, pero un problema de salud le impedirá participar en la competencia.

"Este es el mejor escenario para disputar unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Este campo está listo para recibir un torneo del PGA TOUR y del DP World Tour", expresó Hiram Silfa, director de campos de golf de Grupo Puntacana.

"Los jugadores van a encontrar un campo en excelentes condiciones, con una preparación y un montaje de nivel profesional", agregó Silfa sobre el escenario oficial.