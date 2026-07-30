Puerto Plata Golf Club anuncia versión 51 Copa Rotativa

Juan Antonio Morales encabeza mesa principal de la Rueda de Prensa de la 50 Copa Rotativa de Golf de Puerto Plata, a ellos les acompañan el Señor Fernando Ortega Brugal a quien estará dedicada la edición 51. ( FUENTE EXTERNA )

Con la participación de más de 140 golfistas y con una especial dedicatoria al señor Fernando Ortega Brugal (Don Nano) será realizada la edición 51 de la Copa Rotativa de Golf organizada por el Puerto Plata Golf Club que preside el empresario Juan Antonio Morales.

La competencia será celebrada los días 29 de Agosto, así como el 4 y 5 de septiembre.

Homenaje a Ortega Brugal

Según Morales, "La Copa" tiene un gran significado para la institución como para la sociedad puertoplateña, ya que es uno de los encuentros más importantes del golf de la zona norte y el país.

En esta ocasión el evento les rendirá homenaje a Ortega Brugal, por su constante dedicación y esfuerzo a lo largo de tantos años por y para el desarrollo del golf y nuestro club, resaltó.

Las jornadas del viernes 4 y sábado 5 de septiembre estarán abiertas a jugadores nacionales e internacionales, lo que asegura un nivel de competencia de primer orden.

Formato y premios

Este evento del Puerto Plata Golf Club es el segundo de más antigüedad en el país, solo superado por los torneos nacionales organizados por la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf).

El torneo será jugado en formato Stroke Play e individual en la copa rotativa del club, como en la rotativa open para invitados y amigos de la institución, según expresó Américo Núñez, director del Playa Dorada Golf Club.

Además, se premiarán el mejor score neto y bruto, y se otorgarán premios especiales al, Drive más largo, Drive más preciso, Hoyo en uno asi como acercamientos de bandera en el hoyo 17.