51ª Copa Rotativa de Golf del Puerto Plata Golf Club reúne a 152 jugadores

Fernando Ortega, a quien es le he dedicada la edición 51 ( CEDIDA POR PUERTO PLATA GOLF CLUB )

Medio siglo después de su primera edición, la Copa Rotativa del Puerto Plata Golf Club vuelve a reunir a un buen grupo de golfistas y lo hace con números históricos:

64 jugadores locales daran inicio desde este sábado en la edición 51 del torneo, con un total de 152 competidores para los dos fines de semana que tendrá como homenajeado a Fernando Ortega Brugal, "Don Nano".

La competencia para socios comenzará a las 10 de la mañana con la puesta en marcha de la Copa Rotativa, con el atractivo de la defensa del título de Jorge Fernández.

Juan Antonio Morales, presidente del Puerto Plata Golf Club, expresó su satisfacción por el crecimiento que ha experimentado el torneo durante los últimos años y destacó que la competencia ha recuperado el esplendor que tuvo durante la década de 1990.

"Estamos muy satisfechos con el éxito que en los últimos años ha recobrado la Copa, devolviéndole el esplendor que tuvo en los años 90", afirmó Morales.

El certamen se disputará bajo el formato stroke play, con la sumatoria de los golpes realizados por cada jugador durante las dos rondas. La competencia estará abierta a golfistas con hándicap de 0 a 24.

Morales también resaltó las condiciones que presenta el campo para la celebración del torneo, que comenzará este sábado 29 de agosto y concluirá el sábado 5 de septiembre.

"El campo está excelente. Américo ha realizado un gran trabajo con el mantenimiento y le ha devuelto la calidad en cuanto a las condiciones para el golf", dijo Morales.

Fernández va por el bicampeonato

Jorge Fernández, ganador de la edición 50 con un total de 202 golpes, saldrá al campo con la intención de convertirse en el primer jugador que conquista la Copa Rotativa en años consecutivos y, además, ingresar al selecto grupo de golfistas que han ganado el trofeo en dos ocasiones.

"Estoy preparado para defender mi campeonato y, a la vez, inscribir mi nombre en una lista muy reducida del golf puertoplateño", manifestó Fernández. "El campo está en excelentes condiciones y, a la vez, estamos muy animados para el evento".

Fernández busca convertirse en el sexto jugador en la historia del Puerto Plata Golf Club con dos títulos de la Copa Rotativa. El grupo está encabezado por Mayreni Bournigal, quien fue el primero en lograrlo, en 1977 y 1986.

También forman parte de esa lista Leonardo Bueno, campeón en 1990 y 1995; Manuel Durán, ganador en 1989 y 2016; Jorge Medina Sr., quien conquistó las ediciones de 1996 y 2012; y Jorge Medina Jr., campeón en 2015 y 2017.