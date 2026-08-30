Román y Stewart comparten liderato tras primera jornada de la Copa Rotativa de Golf

Mario Roman quien junto a Owen Stewart quienes encabezan la edición 51 de la copa rotativa de Golf del Puerto Plata Golf Club. ( CEDIDA POR LA COPA ROTATIVA DE GOLF DE PUERTO PLATA )

Mario Román y Owen Stewart firmaron tarjetas de 69 golpes para compartir el liderato después de la primera jornada de la edición 51 de la Copa Rotativa de Golf del Puerto Plata Golf Club, que estableció un récord de participación con 152 jugadores.

Román y Stewart encabezaron la clasificación en el inicio del tradicional torneo, seguidos por el exjugador de la NBA Ron Mercer, con 70 golpes.

Daniel Pérez y Benny Martínez terminaron con 71, mientras que José Sieron, Eligio Cerda y Carlos Abbott completaron el grupo con tarjetas de 72.

Detalles del torneo

La competencia comenzó el 29 de agosto y continuará los días 4 y 5 de septiembre en el Playa Dorada Golf Club.

La edición de este año está dedicada a Fernando Ortega Brugal, conocido como "Don Nano", y tendrá su ceremonia oficial el viernes 4 de septiembre a partir de las 12:30 de mediodía.

Participación récord

Durante esa jornada continuará la Copa Rotativa para los socios del Puerto Plata Golf Club y se pondrá en marcha la competencia Open para invitados y amigos de la institución. Ambas competencias se disputan bajo la modalidad Stroke Play individual.

Los directivos del Puerto Plata Golf Club resaltaron que los 152 jugadores participantes representan la mayor cantidad registrada en una edición de la Copa Rotativa, consolidando el evento como una de las principales citas del calendario golfístico de la región norte.

La Copa Rotativa es organizada por el Puerto Plata Golf Club y es considerada el segundo torneo de golf de mayor antigüedad en República Dominicana, solo por detrás de las competencias nacionales organizadas por la Federación Dominicana de Golf.

La organización mantiene altas expectativas para las actividades del próximo fin de semana, en las que se esperan nuevas sorpresas para los participantes.