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Copa General Atlántico
Copa General Atlántico

General de Seguros retoma su torneo de golf tras una década

El torneo celebró su tercera edición en el marco del 45 aniversario del grupo

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    General de Seguros retoma su torneo de golf tras una década
    La competencia reunió a clientes, aliados y amigos de las empresas del grupo.
    (FOTO CEDIDA POR GENERAL DE SEGUROS)

    La Copa General Atlántico regresó después de una década sin celebrarse, con su tercera edición, que reunió a 102 jugadores en Casa de Campo.

    El torneo de golf, organizado por General de Seguros, volvió a realizarse el pasado sábado 29 de agosto en el marco del 45 aniversario de la empresa y coincidió con los diez años de AFP Atlántico, compañía que forma parte del mismo grupo empresarial.

    La competencia reunió a clientes, aliados y amigos de las empresas del grupo, que también incluye a Banco Atlántico.

    "Esta Copa representa mucho más que un torneo de golf. Es una oportunidad para celebrar nuestra historia, agradecer a quienes han confiado en nosotros y compartir con clientes, aliados, colaboradores y amigos que han sido parte de este camino", expresó la Dra. Milagros de los Santos, presidenta del Consejo de Administración de General de Seguros

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    La jornada incluyó actividades de golf, gastronomía y bienestar, además de espacios de encuentro para los participantes.

    • Albert Pujols realizó el saque de honor y encabezó una subasta benéfica de un par de zapatos y un bate autografiados. Los artículos estuvieron acompañados de un relato grabado por el exjugador sobre su trayectoria.

    La subasta 

    La subasta recaudó cerca de 15,000 dólares para la Pujols Family Foundation.

    Como parte de la premiación, José Enrique Fernández y Wilson Santana ganaron el Gran Premio, consistente en un crucero de golf de siete días por el Caribe para dos personas.

    La tercera edición contó con el patrocinio de Mastercard, Banreservas, Pepperoni, Excel, Grupo Estrella, Casa Equilibra y JMMB, entre otras empresas.

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