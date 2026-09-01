Carlos Linares gana el IV Torneo de Golf Celebración de Vida

Carlos Linares recibe el premio como campeón del 4to Torneo de Golf de Celebración de Vida ( CEDIDA POR EL TORNEO CELEBRACIÓN DE VIDA )

Carlos Linares se alzó con el título de gran campeón del IV Torneo de Golf Celebración de Vida, al registrar el mejor score gross general de la jornada con una tarjeta de 72 golpes, en una competencia que reunió a destacados jugadores en un ambiente de confraternidad y celebración en Cocotal Golf Club.

Resultados por categoría

Linares García tuvo una destacada actuación para quedarse con los máximos honores de una cuarta edición que, una vez más, combinó la pasión por el golf con el propósito de celebrar la vida y compartir entre amigos y familiares.

En la categoría A, César Rodríguez se llevó el primer lugar neto con score de 76 golpes, mientras que Juan Antonio García ocupó la segunda posición con 77.

La categoría B tuvo como ganador a Jorge Reynoso Herrera, quien terminó con 75 golpes netos. Gabriel Alfonso se quedó con el segundo lugar al registrar 80 golpes.

En la categoría C, Frederick Hawie se adjudicó el primer lugar con 81 golpes, seguido por Volker Schmid, también con 81, luego de jugar un hoyo de playoff a muerte súbita.

Por su parte, en la categoría Damas, Ekaterina Riasentseva conquistó el primer lugar con 80 golpes netos, mientras que Serafina Garrido finalizó segunda con 85.

Organizadores del torneo

El evento fue organizado por Teófilo Valera, Marcos Rodríguez y Carlos Linares, quienes mantienen esta iniciativa como una celebración anual que une el deporte y la amistad con la celebración de sus respectivos cumpleaños.