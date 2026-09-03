David Collado destaca el impulso del turismo deportivo en RD

Lorena Ochoa potea una pelota bajo la mirada del ministro de Turismo David Collado ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE TURISMO )

El ministro de Turismo, David Collado, destacó la presencia en República Dominicana de la ex golfista mexicana Lorena Ochoa,como ejemplo de éxito, dedicación, talento, persistencia y emprededurismo.

La número uno del ranking mundial de la LPGA visitará este viernes el campo de golf Diente de Perro en Casa de Campo, La Romana y realizará otros recorridos dentro de la agenda programada en su visita al país.

Reconocimiento oficial

"Tener a Lorena Ochoa en República Dominicana nos llena de orgullo y satisfacción, para que pueda mostrarle al país, a los emprendedores su persistencia, dedicación, gallardía y como llegó a ser la primera en el mundo en el golf ", expresó Collado.

En un encuentro con periodistas, Ochoa mostró su alegría por el recibimiento que le ha dado Collado, previo al dictar la magistral conferencia The Winning Mindset ante emprendedores, empresarios, propietarios de campos de golf y representantes del sector deportivo.

Logros deportivos

El ministro de turismo afirmó que la visita de Ochoa forma parte del impulso que recibe, cada vez más, el turismo deportivo en el país.

La mexicana es considerada la mejor golfista latinoamericana, alcanzó 158 semanas consecutivas en el puesto número uno del mundo y 37 títulos oficiales en la LPGA Tour.

En 2007 se convirtió en la primera jugadora en superar los 3 millones de dólares en premios en un solo año.