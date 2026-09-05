Ron Mercer toma la punta en la edición 51 de la Copa Rotativa de Golf

Ron Mercer ( CEDIDA POR COPA ROTATIVA DE GOLF DE PUERTO PLATA )

El exjugador de la NBA Ron Mercer se colocó al frente de la edición 51 de la Copa Rotativa de Golf al completar con 70 golpes en su primera jornada de competencia en el campo del Puerto Plata Golf Club, ubicado en el complejo turístico Playa Dorada.

Mercer, quien ha convertido a Puerto Plata en su segunda casa, ocupa la primera posición de la clasificación general, seguido por Eligio Cerda, con 72 golpes; Jeffrey Acosta, con 73, y Juan Cabral, con 74.

La tradicional competencia comenzó el sábado 29 de agosto y concluirá este domingo 6 de septiembre, cuando los jugadores regresarán al campo para disputar las rondas decisivas y definir a los campeones de las diferentes categorías.

Esta edición está dedicada a Fernando Ortega Brugal, conocido cariñosamente como "Don Nano", en reconocimiento a su trayectoria, sus aportes al golf y su estrecha vinculación con el Puerto Plata Golf Club.

Participación histórica

La edición 51 registra una participación récord de 152 jugadores, la cifra más alta alcanzada en la historia del torneo. La convocatoria reunió a socios del club, golfistas invitados y representantes de diferentes puntos de la República Dominicana y del extranjero.

Los directivos del Puerto Plata Golf Club informaron que el certamen alcanzó su capacidad máxima, confirmando el crecimiento y la importancia adquirida por la Copa Rotativa dentro del calendario deportivo nacional.

La competencia es considerada uno de los torneos de golf más antiguos y prestigiosos de la República Dominicana, y solo es superada en antigüedad por los campeonatos nacionales organizados por la Federación Dominicana de Golf.

Además, se distingue como una de las principales competiciones del país disputadas bajo el formato stroke play, modalidad en la que cada golpe cuenta y el ganador es el jugador que completa las rondas con la menor puntuación acumulada.

Dos copas en competencia

La versión 51 se desarrolla de manera individual y comprende dos divisiones: la Copa Rotativa del Club, reservada para sus socios, y la Rotativa Open, dirigida a jugadores invitados y amigos de la institución.

Durante dos fines de semana, la comunidad golfista de la región Norte ha disfrutado de una competencia de alto nivel, acompañada de actividades especiales, reconocimientos y atenciones para los participantes.