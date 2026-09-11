Cuerpo Consular celebrará Copa Anual de Golf 2026

Ganadores de la Copa Anual de Golf 2024. ( CUERPO CONSULAR ACREDITADO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA )

El Cuerpo Consular Acreditado en la República Dominicana celebrará el próximo sábado 19 de septiembre la 12.ª Copa Anual de Golf 2026, un encuentro que combinará deporte, diplomacia, negocios y camaradería en las instalaciones de Vistas Golf & Country Club, en Santo Domingo Norte.

La jornada reunirá a representantes de los ámbitos diplomático, gubernamental, empresarial y deportivo, así como a embajadores, cónsules acreditados, ejecutivos de marcas patrocinadoras e invitados especiales.

El torneo se jugará bajo la modalidad Scramble en Pareja y los participantes competirán por los primeros lugares en la categoría de Mejor Score Neto, con premiaciones para el primer, segundo y tercer lugar. También se otorgarán los tradicionales reconocimientos especiales de Drive Más Largo, Acercamiento de Bandera, Drive Más Preciso y Hoyo en Uno.

La duodécima edición será presidida por Rayza Rodríguez de Cruz, decana del Cuerpo Consular, junto a los miembros de la directiva, y estará dedicada de manera especial a Enrique De Marchena Kaluche, cónsul honorario de Jamaica desde 1994 y exdecano del Cuerpo Consular acreditado en la República Dominicana.

Autoridades confirmadas

La dedicatoria reconoce su trayectoria personal y profesional, su legado y sus aportes al desarrollo de las relaciones consulares en el país, así como su labor permanente de promoción de la República Dominicana en los distintos ámbitos en los que ha desarrollado su vida profesional.

Entre las autoridades confirmadas para la actividad figuran el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó, quien tendrá a su cargo el saque de honor que dará apertura formal al evento, y el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz.

Compromiso social

Además de la competencia deportiva, la Copa se plantea como un espacio para fortalecer los vínculos institucionales, promover el networking de alto nivel y fomentar la camaradería entre la comunidad consular y diplomática y el sector empresarial del país.

Como parte de su compromiso social, un porcentaje de los fondos recaudados mediante las inscripciones y los patrocinios será destinado al Hogar Infantil Visitación de Jesús, ubicado en la provincia de Santiago, en apoyo a la labor que desarrolla esa institución en favor de la infancia.

Con esta nueva edición, el Cuerpo Consular reafirma el carácter integral de la Copa Anual de Golf como un espacio de encuentro entre la diplomacia, las relaciones institucionales, el sector empresarial, el deporte y la responsabilidad social.