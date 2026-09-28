El Torneo de Golf PQ celebrará su 22.ª edición

El torneo de golf PQ será celebrado en Casa de Campo el 17 de octubre. ( CEDIDA POR EL TORNEO DE GOLF PQ )

Después de 22 ediciones, la Asociación Palos Quitao (PQ) ha convertido su Torneo de Golf Invitacional en una tradición y ahora incorpora el pádel a la mezcla.

El próximo 17 de octubre, La Romana Country Club, en Casa de Campo, volverá a recibir al Torneo de Golf Invitacional PQ con 124 jugadores de golf y 24 de pádel.

"Lo más valioso de esta trayectoria de más de dos décadas no es solamente haber mantenido una tradición, sino saber que cada encuentro puede traducirse en oportunidades concretas para otras personas. El deporte nos reúne, pero el propósito que hemos construido alrededor del torneo es lo que le da verdadero sentido y nos compromete a seguir", expresó Miguel Roig, presidente de la Asociación PQ.

Hay una cifra que permite entender el alcance de esa historia. Desde 1991, PQ ha destinado más de RD$15 millones a diferentes causas sociales. Este año, FACCI, Heart Care Dominicana y Walkabout Foundation serán las organizaciones beneficiadas.

Una tradición que se renueva

La programación se extenderá durante un fin de semana que combina golf, pádel y los encuentros que forman parte de la dinámica.

El torneo de golf estará bajo la dirección técnica de Raúl Cendoya y se disputará en modalidad scramble en parejas.