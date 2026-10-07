La gran final del PGA TOUR Americas reunirá a 60 jugadores

La final del PGA TOUR Americas reunirá a 60 jugadores ( CEDIDA POR PGA OCEAN'S 4 )

El PGA Ocean´s 4 recibirá, del 15 al 18 de octubre, a los 60 jugadores que disputarán el Dominican Republic Tour Championship, la gran final de la temporada 2026 del PGA TOUR Americas.

El campeonato, que se celebrará en Playa Nueva Romana, repartirá una bolsa de US$225.000 y otorgará 600 puntos al ganador, 100 más que en los torneos anteriores de la temporada.

Estos puntos podrían provocar cambios decisivos en la clasificación final del circuito y en la adjudicación de las diez membresías del Korn Ferry Tour para 2027.

Participación internacional

El talento latinoamericano estará representado, entre otros, por el argentino Mateo Fernández de Oliveira, los mexicanos Omar Morales y José de Jesús Rodríguez, y los costarricenses Paul Chaplet y Luis Gagne.

El campeonato contará también con jugadores procedentes de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Noruega, Australia, China Taipéi, Alemania y Suecia, además de varios ganadores de la temporada.

Entre ellos destaca el canadiense Étienne Papineau, ganador de dos torneos durante la campaña 2026 y uno de los principales candidatos a finalizar el año dentro de los diez primeros de la lista de puntos.

Impacto en República Dominicana

La competición reunirá así a algunos de los jugadores con mejor rendimiento del año en una cita determinante para sus carreras profesionales.

"Recibir la gran final del PGA TOUR Americas confirma la capacidad de PGA Ocean´s 4 para albergar competiciones internacionales de primer nivel y refuerza la posición de República Dominicana como destino de golf. Además, nos permite conectar dos activos estratégicos de Piñero: PGA Ocean´s 4, sede del cierre de la temporada, y PGA Riviera Maya, que recibirá en 2027 el Tulum Championship del Korn Ferry Tour. Es un verdadero orgullo contribuir al crecimiento del golf profesional y a la proyección internacional de ambos destinos", señaló Gonzalo Pan de Soraluce, Director Global de Golf de la división de Real Estate & Golf de Piñero.

El torneo permitirá también al público dominicano seguir de cerca a algunos de los jugadores llamados a destacar en las próximas temporadas del golf profesional.

El PGA Ocean´s 4 está afiliado a la PGA of America y alberga la PGA Golf Academy en el país en la comunidad residencial Playa Nueva Romana y cuenta con 27 hoyos, cuatro de ellos situados junto al mar Caribe.