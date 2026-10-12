Golfistas del circuito LIV de golf, excluidos del circuito europeo

El DP World Tour ha marcado su postura de forma contundente.

El director ejecutivo de la liga europea, Guy Kinnings, confirmó este lunes que negará la membresía a los golfistas que firmen con LIV Golf en 2027. Esto supone un cambio respecto a las últimas temporadas, en las que los miembros de LIV Golf aún podían tener un estatus condicional en el DP World Tour.

La medida, que se esperaba desde hacía semanas, también significa que los golfistas europeos que permanezcan en LIV Golf no serán elegibles para el equipo de la Ryder Cup el próximo otoño.

Los golfistas deben ser miembros del DP World Tour para poder competir en dicho evento, que se celebrará en septiembre en Adare Manor, Irlanda.

«Los jugadores tienen que tomar una decisión», declaró Kinnings a BBC Sport. «Tenemos reglas y reglamentos que existen para proteger nuestro Tour y que todos nuestros miembros deben cumplir. Los jugadores que no estén dispuestos a cumplir con nuestras reglas y reglamentos no deberían intentar unirse a nuestro Tour».

Situación de LIV Golf

Los golfistas deben solicitar la membresía del DP World Tour antes del 16 de noviembre. Actualmente, BC Partners y LIV Golf han fijado el 25 de octubre como fecha límite para que los jugadores actuales se comprometan con la versión 2.0 de la liga.

LIV Golf ha estado buscando una vía para seguir adelante durante meses tras perder el financiamiento de Arabia Saudita a principios de este año.

Aunque el mes pasado se acogieron a la protección por bancarrota del Capítulo 11, BC Partners se ha comprometido a invertir más de 300 millones de dólares en la nueva versión de la liga, a menudo denominada «LIV 2.0», siempre que se cumplan ciertas condiciones.

Sin embargo, hasta el momento, varios nombres importantes se han desvinculado o planean desvincularse de LIV Golf. Sergio García, por ejemplo, ya ha rescindido su contrato.

Jon Rahm anunció la semana pasada que tampoco participará en LIV 2.0. La salida de Rahm es, con diferencia, el golpe más duro para el proyecto en su intento de sobrevivir.

Patrick Reed anunció en enero que ya no jugaría para LIV Golf y ha estado compitiendo a tiempo completo en el DP World Tour mientras trabaja para recuperar su tarjeta del PGA Tour. Reed lidera la clasificación por puntos de la temporada de cara al tramo final del año.

Varios otros golfistas destacados jugaron de forma condicional en el DP World Tour la temporada pasada, entre ellos Tyrrell Hatton, quien ha formado parte de los últimos cuatro equipos europeos de la Ryder Cup.

Impacto en la Ryder Cup

Victor Pérez y Tom McKibbin también cuentan con estatus en el DP World Tour, mientras que otros, como Joaquín Niemann y Thomas Pieters, no lo tienen.

El equipo estadounidense de la Ryder Cup no exige el mismo requisito con el PGA Tour, aunque clasificar al equipo de forma automática sería extremadamente difícil sin contar con el estatus del PGA. El capitán estadounidense, Jim Furyk, aún podría seleccionar a cualquier jugador mediante sus elecciones de capitán.

Sin embargo, los miembros europeos tendrán que tomar una decisión, y pronto. Dado el gran peso que tiene la Ryder Cup en el mundo del golf, la decisión del DP World Tour este lunes representa un obstáculo significativo más que LIV deberá superar de cara a competir en 2027.