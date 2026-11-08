Jon Rahm gana el título en Abu Dabi en su regreso al circuito europeo

El golfista español Jon Rahm culminó con victoria su regreso al circuito europeo al imponerse el domingo por dos golpes de ventaja sobre Tyrrell Hatton en el Campeonato de Abu Dabi.

Rahm disputó su primer torneo del DP World Tour desde que abandonó el quebrado circuito LIV Golf el mes pasado.

"Significa mucho", dijo Rahm, que cumple 32 años el martes.

"Casi no me dejo creerlo porque ha pasado bastante tiempo desde la última vez que jugué bien en un torneo del DP World Tour y, en mi última aparición, si no contamos los abandonos, creo que terminé último. Así que de último a primero, es una sensación bastante buena", bromeó.

Rahm inició la jornada con un golpe de ventaja sobre el inglés Hatton y el italiano Francesco Laporta, y dos sobre Rory McIlroy.

Tras ceder brevemente el liderato después de que McIlroy comenzara con un birdie y un eagle, Rahm lo recuperó en el tercer hoyo y ya no lo soltó, aunque tuvo que compartirlo durante un tramo.

Llegó a haber un cuádruple empate en cabeza con Laporta, McIlroy y Hatton hasta el hoyo 11.

Clasificación final

Laporta perdió tres golpes en los dos hoyos siguientes y Rahm se escapó definitivamente con birdies al 12 y al 15 para firmar una ronda final de 67 golpes y un total de 265, 23 bajo par.

Hatton entregó una tarjeta de 68 golpes para terminar a dos golpes y asegurarse su plaza en el World Tour Championship de la próxima semana en Dubái.

McIlroy finalizó a otros dos golpes más y subió al segundo puesto de la clasificación del DP World Tour, por detrás del español Eugenio Chacarra, que acabó 22º.

El norirlandés busca un octavo Trofeo Harry Vardon, lo que igualaría el récord de galardones al mejor jugador de la temporada en el circuito europeo.

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