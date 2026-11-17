Playa Nueva Romana complementa esta propuesta con una amplia oferta deportiva que incluye el único campo ejecutivo iluminado de República Dominicana para jugar golf nocturno y una PGA Golf Academy. ( CEDIDA POR LLYC )

Por segundo año consecutivo, el campo PGA Ocean´s 4, ubicado en la comunidad residencial de Playa Nueva Romana, ha sido galardonado como el Mejor Campo de Golf de la República Dominicana (Dominican Republic´s Best Golf Course 2026) en la más reciente edición de los World Golf Awards.

Este prestigioso reconocimiento internacional pone en valor la apuesta de la división de Real Estate & Golf de Piñero por la excelencia y contribuye a consolidar a República Dominicana como destino de referencia para el turismo de golf de alta gama, con campos de golf del más alto nivel.

PGA Ocean´s 4 acaba de completar la primera fase de su rediseño, liderado por el prestigioso diseñador Robert Trent Jones II, destacando sus cuatro paisajes diferenciados y cuatro de los hoyos frente al mar Caribe. Recientemente ha acogido la gran final del PGA TOUR Americas, el Dominican Republic Tour Championship presentd by Scotiabank.

"Revalidar el título de Mejor Campo de Golf de la República Dominicana en los World Golf Awards representa una inmensa satisfacción y el reconocimiento al esfuerzo de todo nuestro equipo por mantener estándares de clase mundial", expresó Carlos de Linares, director de PGA Ocean´s 4.

"Tras haber recibido recientemente a la élite del PGA TOUR Americas y comprobar que nuestras condiciones agronómicas y técnicas están a la altura de las mayores citas profesionales, este galardón confirma que la experiencia que ofrecemos a diario a nuestros residentes y visitantes nos sitúa como un referente en la República Dominicana y el Caribe", dijo Linares.

Este éxito dominicano forma parte de un histórico triple reconocimiento para la división de Real Estate & Golf de Piñero en los World Golf Awards 2026.

A la distinción de PGA Ocean´s 4 se sumaron el premio a Tulum Country Club como Mejor Destino Inmobiliario de Golf de Latinoamérica (Latin America´s Best Golf Real Estate Venue 2026) por segundo año consecutivo, y el galardón a PGA Riviera Maya como Mejor Campo de Golf de México (Mexico´s Best Golf Course 2026) por tercer año consecutivo, reafirmando el liderazgo de la división en el desarrollo y la gestión de comunidades residenciales exclusivas, donde el golf actúa como elemento diferencial y motor de valor.

Playa Nueva Romana ofrece un estilo de vida donde el deporte, la naturaleza y el bienestar se integran en una experiencia excepcional con una amplia oferta deportiva que incluye el único campo ejecutivo iluminado de República Dominicana, que permite disfrutar del golf nocturno, y una PGA Golf Academy.

Sobre Piñero

Piñero es un ecosistema empresarial focalizado en el desarrollo y gestión turística y de bienes raíces que persigue convertirse en un referente internacional a través de un modelo de negocio que maximiza sinergias y cuida de cada momento.

Fundado en 1975 por Pablo Piñero, actualmente está presidido por Isabel García Lorca y liderado desde 2017 por Encarna Piñero, como Global CEO. Con más de 50 años de historia, la compañía busca, a través de un enfoque regenerativo, un impacto positivo y duradero en los entornos y comunidades donde opera.

Cuenta con cuatro divisiones de negocio. Hospitality, con 25 hoteles en propiedad en España, México, República Dominicana y Jamaica, gestionados bajo diferentes modelos; Real Estate & Golf, que desarrolla comunidades residenciales de alto nivel y opera campos de golf acreditados por la PGA of America en México y República Dominicana; Travel, liderada por Soltour como turoperador independiente referente en España y Portugal ; y Mobility, que ofrece soluciones de transporte terrestre y marítimo innovadoras y sostenibles que complementan la oferta.

Sobre PGA Ocean´s 4

Ocean´s 4 es un club de golf ubicado en el residencial Playa Nueva Romana, en República Dominicana, que cuenta con un total de 27 hoyos repartidos en dos espectaculares campos de golf, uno de 18 hoyos par 72 y otro "executive" de 9 hoyos, par 3. Ambos han sido diseñados y construidos en un entorno privilegiado por la empresa Maverick Golf, que cuenta con una amplia trayectoria en el sector.

Es la segunda y único campo de golf con la alianza con PGA of América en México y acoge la primera Academia de Golf PGA of America en República Dominicana. En línea con la política de sostenibilidad del Grupo, se gestiona de manera responsable y respetuosa con el entorno, proporcionando experiencias únicas para que todo tipo de jugadores disfruten de este deporte.