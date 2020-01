$!Abel Gallegos ganó LAAC; los criollos sobresalieron

Gallegos, un campeón

Tiene solo 17 años, pero su paciencia y manejo del juego lo hacen parecer de más edad. Abel Gallegos, de 17 años, llenó de orgullo a su pequeño pueblo tras levantar el trofeo de la sexta edición del LAAC.

Gallegos terminó con estilo haciendo birdie al hoyo 18, solo tuvo una pifia, (bogey en el hoyo 14), y sus cinco birdies le dieron una ronda de 67 golpes para triunfar sobre el líder del día anterior, José Mario Vega (Colombia), quien terminó con 74 golpes.

Detrás de Gallegos se ubicó el mexicano Aaron Terrazas, quien culminó even par. El campeón del LAAC recibe una invitación para jugar el Masters, una para The Open Championship, a The Amateur Championship, al U.S. Amateur Championship y cualquier evento de la USGA a la que pueda ser elegible.