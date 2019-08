$!Anuncian torneo de Golf BM Cargo a beneficio de la Fundación Operación Sonrisa

El Torneo Invitacional de Golf BM Cargo se ha convertido en una tradición para los amantes del mismo que utilizan esta plataforma como medio para aportar a hermosas causas sociales que anualmente son elegidas por la institución.

En esta ocasión, ejecutivos de BM Cargo anunciaron la séptima Versión del Torneo, a desarrollarse los días 15, 16 y 17 de agosto en el Corales Golf Course del Punta Cana Resort and Club, a beneficio de la Fundación Operación Sonrisa.

“Tener nuestro propio torneo es un orgullo como empresa siendo lo más gratificante la ayuda que hemos llevado a instituciones benéficas que necesitan mucho de nosotros”, manifestó Ramsés Atallah, Presidente BM Cargo. “Esta Maravillosa obra no hubiese sido posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores, clientes, amigos y relacionados, quienes confían y creen en nosotros para servir de puente catalizador con su ayuda a los más necesitados, siendo socios estratégicos vitales para el éxito del evento en su versión 2019. Este agradecimiento se hace extensivo al formidable equipo con que contamos’’, agregó.

Durante un concurrido encuentro realizado en el Salón Península del Epic Center del Blue Mall Santo Domingo, amenizado por el artista dominicano Manny Cruz. En el acto fue anunciada la cartelera artística que participará el fin de semana del torneo con, Chiquito Team Band, Eddy Herrera, Sergio Vargas y The New York Band.

Este año las damas acompañantes del torneo de golf BM Cargo también tendrán su espacio con la tradicional Actividad de Damas animada por Reading Pantaleón, quien también está a cargo del estilismo del staff de modelos del evento.

De igual modo, Irving Alberti y Juan Carlos Pichardo serán invitados especiales del evento, fungiendo como host del campo de golf y conductor y Co-conductor de la fiesta de clausura, junto a Félix Olivo, quien también es director técnico del torneo.

Olivo tuvo su participación en el anuncio, ofreciendo los detalles de competencia. “Este año jugaremos en formato Shamble-Best Ball, en el que ambos jugadores inician cada hoyo jugando tipo Scramble, pegando los dos desde el tee. Luego se elige la mejor bola y desde allí se continúa jugando Best Ball, cada uno pegando su tiro. El mejor score será el elegido para fines de premiación. Se premiarán los cuatro mejores scores netos por categoría (A, B y C), y el mejor neto y gross overall, así como acercamientos a bandera y premios de drive más largo todos los días. También tendremos cuatro hoyos en uno, los tres días de juego.”, expreso Olivo.

En la sexta versión contó con 340 jugadores en el que participaron empresarios y ejecutivos de alto perfil de grandes industrias a nivel nacional e internacional.

Durante los 6 años del Torneo se han recaudado más de RD$2, 305,200 que han sido destinados a siete fundaciones: Hogares Crea, Amigos contra el Cáncer Infantil, Escuelita Rayito de Sol, Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, Manos Unidas por el Autismo, Aldeas Infantiles SOS RD y Fundación Res de Misericordia.