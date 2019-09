$!Anuncian torneo de golf “Tee off by Grand Thomas Celebrity Cup”

“El sábado 5 de octubre, 120 jugadores están citados gracias al auspicio de nuestro prestigioso staff de patrocinadores al más glamoroso torneo del país”, puntualizó.

Como es costumbre, habrá premios que incluyen cuatro vehículos de lujo, para los cuatro por tres, para hoyo en uno, asegurados por La Monumental de Seguros. Asimismo será la Sexta Parada, el 23 de noviembre en Playa Dorada Golf Club.

Rafael Octavio Castillo, director técnico del torneo, explicó que el sábado 5, a partir de las 6:00 de la mañana, se hará el registro y entrega de kits a los jugadores. Se jugará la modalidad scrambel en parejas, en las categorías A, B, C y damas A y B.

El acto inaugural de Tee off by Grand Thomas Celebrity Cup está programado para las ocho de la mañana, y reunirán a ministros, alcaldes, dirigentes empresariales y autoridades civiles y militares y golfistas invitados, explicó Jimmy Frías Velázquez, CEO de Public Marketing, organizadora del evento.

Tee off by Grand Thomas Celebrity Cup cuenta con el patrocinio de Swisher Dominicana, Aeropuerto Internacional Cibao, Corporación Zona Franca, Ministerio de Turismo, Propagas, La Monumental de Seguros, Asociación Popular, Rilix, Banco Popular, Banreservas, Café Montealegre, Procigar, Panam, Hospital Metropolitano de Santiago, Leo Sánchez Sport, Cecomsa, Proteco, Banesco y el Ministerio de Deportes.