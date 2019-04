$!Apostador gana US$1,19 por victoria de Tiger Wood en el Masters de Augusta

Las apuestas por la participación del golfista Tiger Woods en el Masters de Augusta estaban 14 a 1, gracias a esto un apostador ganó la cantidad de US$ 1,19 millones de dólares tras la histórica victoria.

Apostó US$ 85,000 dólares por el triunfo de Woods, y su acierto le ha servido para embolsarse esta gran cantidad de dólares.

Según ESPN es el premio de mayor valor que reparte la empresa William Hill por una apuesta en este deporte. Ya que fue aprobada y afortunadamente no es algo que tenga que lamentar el director de la casa de apuestas de la compañía, Nick Bogdanovich.

Woods ganó el domingo el 83º Masters de Augusta, su 15º título de Grand Slam, y confirmó su épico regreso a la élite del golf tras el escándalo y las lesiones que amenazaron su ya legendaria carrera.

“Es abrumador, ni que sea por todo lo ocurrido. “Apenas podía caminar. No podía dormir. No podía hacer nada. Solo el hecho de tener la oportunidad de regresar... es una de las mayores victorias que he tenido”.

Woods comenzó la jornada dos golpes por detrás del italiano Francesco Molinari, terminó una ronda final de 70 impactos (-2) para un total de 275 (-13), uno sobre sus compatriotas Dustin Johnson, Xander Schauffele y Brooks Koepka.