$!Dominicanos no superan el corte en el PGA TOUR de Punta Cana

Esta vez no se pudo. La República Dominicana no tendrá representante en las rondas finales de la parada del PGA TOUR que se disputa en Punta Cana al no superar el corte ninguno de sus cinco representantes.

Juan José Guerra repitió una ronda de 73 golpes (+2) para ser el de mejor posición y se quedó a un palo de alcanzar el mínimo para jugar entre sábado y domingo. Una opción que tuvo hasta el hoyo 17, pero allí hizo un bogey y en el 18 cerró con el par.

Más abajo quedó Willy Pumarol hijo, que buscaba hacer el corte más de una vez en la serie. Pumarol mejoró con un recorrido de 73 golpes, pero los 76 que requirió en la primera jornada hundieron su hoja a +5.

Igual score tuvo Hiram Silfa (+5), quien fuera el mejor del primer día entre los dominicanos, pero el viernes requirió de 76 golpes. El amateur Rhadamés Peña mejoró a 75 golpes, pero los 79 del debut dejaron su total en +10, lejos de cualquier opción. Cledy Córdoba logró +11 en el puesto 123 entre los 132 participantes.

Tanto en las ediciones de 2018 como de 2019 el puertoplateño Julio Santos superó el corte. Así las cosas, será la primera vez desde que se disputa el torneo en la isla que no habrá un duartiano en la ronda final.