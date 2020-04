$!Duelo Woods y Mickelson, en duplas con Manning y Brady

El evento será televisado en TNT, y el contenido digital y de redes sociales, antes y durante el certamen, estarán disponibles a través de The Bleacher Report y House of Highlights.

La Gira de la PGA optó inicialmente por jugar sin aficionados en el TPC Sawgrass. Posteriormente dio por concluido el evento y después comenzó a cancelar o posponer todos sus torneos.

Woods no disputó el Players Championship. El campeón defensor del Master no ha jugado desde que terminó el Genesis Invitational en Riviera el 16 de febrero. Bajo el argumento de que su espalda no está lista, Woods eligió saltarse el Mexico Championship, el Arnold Palmer Invitational y The Players Championship.

Woods y Manning han jugado juntos en torneo de pro-ams en la gira.

El diario The Palm Beach Post ha reportado que Brady, quien recientemente firmó con los Buccaneers de Tampa Bay, se unió al Seminole Golf Club al sur de Florida.