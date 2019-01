$!El dominicano Juan Cayro Delgado sube a la cima del LAAC 2019

Con 36 hoyos embocados en dos rondas, el dominicano Juan Cayro Delgado subió a la cima del major de los amateurs, el Latin America Amateur Championship (LAAC), justa que se celebra desde el jueves y hasta el domingo en Dientes de Perro, Casa de Campo, donde 108 jugadores de 29 países de la región toman parte.

Delgado, quien destronó este viernes al que estaba de líder, terminó este viernes con (-68), tres bajo el par de la cancha, -7 overall en dos días, dejando detrás al mexicano Álvaro Ortiz, que terminó con -69. Igual que al peruano Luis Fernando Barco, quien llegó este viernes a -6. Ortiz ha sido el subcampeón en los últimos dos años en el Latin American Amateur.

Con 17 años y quien se formó en el Tour Juvenil de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), fue abordado por más de 15 periodistas internacionales, donde destacó el trabajo de su caddie, Lucas Hernández, quien ha sido amigo desde su infancia.

Asimismo, se mostró satisfecho porque sus padres han estado hoyo tras hoyo detrás de él. “Muy confiado porque tengo a mi amigo Lucas (Hernández) porque es mi caddie, tengo confianza en él. El apoyo de mis padres (Juan y Yofy de Delgado), quienes me han acompañado siempre en mi carrera. También que me siento como en casa al jugar en Dientes de Perro, campo donde yo he jugado desde que era niño”.

“Vamos en la misma rutina. Tiro a tiro, ronda a ronda No hay porque apresurarse. Cada jugador que está aquí quiere llegar al domingo, y solo uno llegará al Masters de Augusta”, observó Delgado, al ser entrevistado por el periodista John Sutcliffe, de la cadena ESPN.

Es la primera vez en la historia de los cinco años que tiene el LAAC que un dominicano pasa el corte en el primer lugar de la justa.

La de este 2019, es la primera vez que Delgado actúa en el LAAC.

Enrique Valverde y Juan José Guerra también pasaron el corte entre los dominicanos.

Rhadamés Peña, Rodrigo Sánchez, Corrie Kuehn, Marcel Olivares y Kevin Rodríguez no pasaron el corte, por lo que le dijeron adiós al torneo.

Elmúdesi valora el trabajo de Delgado en el LAAC

Para el nuevo presidente de la Fedogolf, Carlos Elmúdesi, el trabajo loable que ha realizado Delgado en el LAAC no es fortuito.

“Yayo (como le llaman a Delgado) inició siendo un pipiolo en el Tour Juvenil de la Fedogolf, por lo que para mi es de gran satisfacción verlo crecer y subir en alto la bandera dominicana”, comentó Elmúdesi.

“Yayo tiene la capacidad y el nivel de juego de llegar a la final de este evento”, narra Elmúdesi, quien ha trabajado en la logística y organización del evento, que terminará el domingo.

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la United States Golf Association (USGA), el LAAC fue creado para desarrollar aún más el golf amateur en toda la región, y en forma específica en América del Sur, Central, México y el Caribe. Este campeonato se realiza en los mejores campos de América Latina y muestra el creciente talento del deporte en la región, incluido el chileno Joaquín Niemann, quien compitió en el Masters el año pasado como campeón de LAAC en 2018 y actualmente participa en el PGA TOUR.