$!El PGA de RD va en septiembre y esperan lo mejor

La celebración del PGA en República Dominicana mantiene su ritmo para ser montado en septiembre próximo en su sede original, el campo Corales de Puntacana Resort & Club.

El presidente del Grupo Puntacana, Frank Rainieri, dijo que el certamen fue movido para septiembre y para el mismo se esperan parte de los mejores jugadores, dada la ausencia de campeonatos en distintos países debido a la pandemia del coronavirus.

Rainieri dijo que el PGA les comunicó que tenían dos opciones: “O lo podemos postergar o lo podemos aplazar para el año que viene”.

La respuesta del empresario fue directa. “Nosotros le dijimos, ‘vamos a aplazarlo’. Porque yo dije, esto va a pasar (las medidas de la pandemia) y un evento como el PGA, es el que más se ha visto por la televisión norteamericana en las últimas décadas y el que más seguidores ha tenido”, además de que sería “el evento de relanzamiento de la industria turística dominicana”.

Señaló que la actitud fue mantener el certamen y que ellos le dijeron “podemos en septiembre, yo digo, ahí fijamos la fecha”.

Dijo que se alegró de que ellos estuvieran de acuerdo aun cuando el certamen coincide con el Ryder Cup que es el otro evento de golf de esa semana y que se jugará del 22-27 de septiembre.

La Ryder Cup se juega 12 contra 12 entre Estados Unidos y Europa, que suman 24 jugadores, “no son 70, ni 80, ni 100 jugadores, que son los que participan en un evento de este tipo” como el Corales Puntacana Resort & Club Championship.

“Eso quiere decir que la mayoría de los mejores jugadores del mundo no van a tener donde jugar esa semana y como no han podido jugar hasta ahora, van a venir los mejores jugadores del mundo a República Dominicana. Y la gente va a estar atenta al PGA en Corales de Punta Cana Resort and Club”, analizó Rainieri.

Para este torneo, Rainieri confía en que se incremente el número de vuelos. Puso de ejemplo que para julio se anunciaban 800 vuelos, lo cual se ve una gran cantidad, lo que no es así si se toma en cuenta que en condiciones normales, solo en una semana de julio, como 2019, llegaban al país 500 vuelos. De esos 800, 60 vuelos fueron eliminados.

Advirtió de “la necesidad de ir tomando decisiones”, ya que el turismo necesita de entre 45 y 30 días, para planificarse.

Agradeció la labor de la Junta de Aeronáutica Civil que trabaja de la mano con los aeropuertos. Rainieri fue el invitado en una videoconferencia por la Asociación Dominicana de Prensa y Turismo.