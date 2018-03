El PGA Tour en Corales consolida a la RD como destino de golf en el Caribe

PuNta Cana. La República Dominicana nunca ha acogido un partido oficial de las Grandes Ligas ni de la NBA, pero desde mañana podrá alardear que montó primero que Argentina, Brasil, Colombia o Chile una parada de las Ligas Mayores del golf: el PGA Tour.

El moderno campo Corales Golf Club, diseñado por Tom Fazio e inaugurado en 2010, siente sobre su superficie desde esta semana a figuras como Jim Furyk (jugador del año de la PGA en 2010, ganador del US Open en 2003 y número dos del mundo en 2006), Davis Love III (20 victorias en el PGA), y Hunter Mahan (seis títulos).

A escasos metros del aeropuerto que más pasajeros recibe de la isla, 131 jugadores profesionales se disputarán la bolsa más grande que se haya entregado en la historia de cualquier deporte en el país, US$3 millones, entre el jueves y el domingo. La cadena NBC y el canal Golf Channel televisarán 11 horas y media en vivo de la justa para el mundo, lo que puede alcanzar una audiencia de hasta 1,000 millones de telespectadores en cuatro días.

Frank Rainieri, presidente del Grupo Puntacana, define su emoción como la de un niño que recibe juguetes en Navidad. John Wolf, oficial de la PGA, ofrece una nota alta a la organización, al campo y vislumbra un matrimonio largo entre ambas organiza- ciones.

“Nunca nos imaginamos cuando iniciamos este lugar hace 48 años, que era una selva, que aquí se iba a celebrar por vez primera en nuestra historia un PGA”, dijo Rainieri, que enumeró facilidades del proyecto. “Pero era tiempo ya de que la República Dominicana y en especial Punta Cana no solo fuese un destino de playa, sino también de golf”, agregó.

Desde 2006 el país acoge eventos del PGA (el Senior, el Latinoamericano y el Web.com), pero esta vez el Grupo Puntacana hace la apuesta dominicana más ambiciosa de una industria que en los Estados Unidos tuvo un impacto económico de US$70 mil millones y que generó cerca de dos millones de empleos en 2017, de acuerdo a Forbes.

Solo México, Puerto Rico y Canadá han montado paradas de este tipo en el continente, fuera de los Estados Unidos.

En una época en que hasta para las transmisiones de las Grandes Ligas cuesta encontrar patrocinadores en Quisqueya la lista de sponsors locales para este torneo supera los 70, una muestra de la importancia que ha puesto el sector privado en este histórico certamen.

Willy Pumarol hijo, George Riley, Julio Santos, Hiram Silfa y Rhadamés Peña integran la representación dominicana, el último como aficionado.

“Como el PGA está en las Ligas Mayores hay muchas cosas que establecer. No solamente ha cumplido Punta Cana con los estándares del PGA, sino que el PGA ha cumplido con los estándares de Punta Cana, que cuida su imagen, cuida su marca, no se imaginan la cantidad de horas que hemos pasado para ponernos de acuerdo. Creo que si con esta experiencia todo sale bien a la larga la sociedad que hemos establecido no solo será larga sino fructífera”, dijo Wolf.

El ministro de Deportes, Danilo Díaz, anunció que este año se disputará el primer torneo de golf escolar, una iniciativa que busca promover esta disciplina entre los casi dos millones de niños del sistema.

En el evento tomarán parte golfistas de Alemania, Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Suecia, India, Inglaterra, Irlanda, México, Paraguay, Sudáfrica, Puerto Rico y Zimbabue.

