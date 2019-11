$!El Villa’s 66 fue celebrado en Las Vegas y lo ganó el Team Fiebre de Golf

El 26 se reanudó la jugada en el Bear Best Golf Course, campo que recoge 18 de los mejores hoyos diseñados por el Oso Dorado, Jack Nicklaus.

Tras la llegada a Las Vegas el 24, al otro día estuvo programado una ronda de juego en uno de los campos más espectaculares de Nevada, el Wolf Creek Golf Course en Mesquite.

En esta oportunidad se jugó en los afamados campos Coyote Springs Club, Bear’s Best Las Vegas, y Wolf Creek.

El 27 fue día de turismo y de pre-celebración del cumpleaños con la visita a los viñedos de Pahrump Valley’s Winery y el 28 fue realizada la ronda final en el Coyote Spring Golf Course, otro diseño de Nicklaus. Allí se jugó un torneo scramble en parejas que definió el campeón por equipos de esta edición de los Villa’s.

El grupo presenció un concierto de Carlos Santana, Show con el ilusionista David Copperfield, presentación del espectáculo KA del Circle Du Soleil, Experience the Epic Performance by Cirque du Soleil, además de un City tour por el Down Town, Venecian Hotel, Cesar Palace, Excalibur hotel & Casino, entre otras atracciones.

La cena de premiación fue realizada en el restaurant torre Eiffel del hotel Paris, en Las Vegas, Nevada.

En cada día de juego hubo un pool rifado de US$20.00 dólares, y se premiaron los mejores tres parejas del día, resultando ganadoras Luis Pina y Luis Menicucci (1er. Lugar), Rafael Villalona y Nerson Florentino (2do), y Franklin Frías y Elizabeth Pérez (3ero).

Este fue el 16vo torneo que se realiza consecutivamente organizado por Michael Espino, presidente de Ameropa, y la esposa del homenajeado, Rosa Nidia Vicente.

Anteriormente, los Villa's se habían celebrado en Italia, España (Marbella, Puerto Santa María, Barcelona), Naples, Las Vegas, Australia, San Diego, San Francisco, Argentina (Buenos Aires, Bariloche), Uruguay, Chile y en República Dominicana (Casa de Campo, Guavaberry y Jarabacoa).