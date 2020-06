$!Golfistas Koepka y Simpson se retiran de torneo de PGA tras positivo de caddies

Los estadounidenses Brooks Koepka y Webb Simpson, números cuatro y cinco del ranking mundial, están entre los cinco golfistas que renunciaron esta semana al Travelers Championship de PGA después de que se registraran tres casos de coronavirus previos al torneo.

El comisionado del circuito estadounidense, Jay Monahan, endureció este miércoles los protocolos de prevención frente al virus tras conocerse los tests positivos de los caddies de Koepka (Ricky Elliott) y del norirlandés Graeme McDowell (Ken Comboy), que se suman al positivo del martes del golfista estadounidense Cameron Champ.

"No he dado positivo en el test de COVID-19, pero como he dicho todo el tiempo, me lo tomo muy en serio", dijo Koepka. "No quiero hacer nada que pueda poner en peligro la salud de ningún jugador en el campo o su capacidad de competir".

Además de Koepka, ganador de cuatro torneos de Grand Slam, McDowell también decidió retirarse del torneo del TPC River Highlands de Cromwell (Connecticut) tras el contagio de su caddie.

"Para la protección del campo y para mi propio bienestar físico y mental, voy a hacer un test mañana por la mañana y luego me iré en un avión privado", dijo el ganador del Abierto de Estados Unidos de 2010.

Tras las retiradas de Champ, Koepka y McDowell, el comisionado Monahan anunció que tampoco competirán en el Traveler Championship Webb Simpson y Chase Koepka.

Ninguno de los dos dio positivo en sus pruebas pero prefieren evitar riesgos después de haber estado en contacto con personas contagiadas.

"En las últimas 24 horas, un miembro de mi familia ha dado positivo en la prueba de COVID-19", dijo Simpson, ganador del Abierto estadounidense en 2012.

"Aunque mis pruebas de esta semana fueron negativas, siento que es mi responsabilidad cuidar de mi familia y proteger a mis compañeros en el campo retirándome del Travelers Championship. Voy a volver a casa a Charlotte y a ponerme en cuarentena", afirmó.