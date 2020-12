$!Guerra encabeza en la primera ronda a los dominicanos

El golfista Juan José Guerra vuelve a sacar la cara por el equipo dominicano tras su actuación por segundo año corrido en el inicio de las competiciones profesionales del Puerto Plata Open PGA Tour Latinoamérica.

Guerra tiró -5 bajo par (66) este jueves, para comandar la escuadra quisqueyana en la justa que se hace por cuarto año seguido en el país.

El año pasado, el joven jugador terminó con -8 bajo par de la cancha (63). “Me siento muy contento con mi actuación, espero seguir teniendo un buen juego en las próximas competiciones”, expresó Guerra sobre el torneo que reúne a 144 golfistas de más de 20 países.

Alejandro Tosti, de Argentina, es líder transitorio del evento con score de -8 (63).

Willy Pumarol, quien quedó tercero en la pasada edición, fue otro de los jugadores de la escuadra dominicana que tuvo una gran actuación en la justa que se desarrolla en el Playa Dorada Golf Course.

“Estoy muy contento de comenzar el torneo bien, gracias a Dios conozco este campo, he aplicado una estrategia de juego que me dio buenos resultados”, expresó Pumarol, quien tiró -4 bajo par (68). Otros dominicanos también participan, como Hiram Silfa y Juan Carlos Perelló, quienes terminaron +4; Rhadames Peña (even), Luis González, +2 y Federico Álvarez +15. Bolívar Almonte +8, Julio Ríos +7 y Marcel Olivares +6. La segunda ronda del torneo será este viernes a partir de las 7:00 de la mañana.