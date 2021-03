$!Joel Dahmen es el nuevo campeón del

Joel Dahmen es el nuevo campeón de la 4ta. edición del Corales Puntacana Resort & Club Championship PGA TOUR 2021, quien se lleva $540,000 dólares por obtener el primer lugar de una bolsa de premios de $3 millones de dólares, la más alta en la historia del deporte dominicano, y 300 puntos para el FedExCup.

El jugador de golf profesional recibió su trofeo en una ceremonia de premiación encabezada por el presidente y CEO de Grupo Puntacana, Frank Rainieri; el director senior de Reglas y Competencias del PGA TOUR, Stephen Cox; y el vicepresidente senior de Negocios de Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, en un torneo histórico por ser el primer evento del PGA TOUR en realizarse dos veces en la misma temporada en más de 70 años.

El presidente y CEO de Grupo Puntacana, Frank Rainieri, expresó: “En esta ocasión felicitamos a todos los jugadores, al PGA TOUR y a todo el equipo logístico, pues en medio de una pandemia, hemos podido celebrar exitosamente y de manera histórica dos eventos del PGA TOUR en una misma temporada”.

“Agradecemos el apoyo del PGA TOUR y de todos nuestros patrocinadores por ayudarnos a hacer esto posible y por haber confiado en que, aquí en Punta Cana, República Dominicana, podíamos celebrar un evento de esta magnitud bajo todos los protocolos de salud internacionales”, destacó Rainieri.

Por su parte, Dahmen, el nuevo vencedor del Corales Championship, dijo: “República Dominicana y Punta Cana son lugares increíbles. A mi esposa y a mí nos encanta estar aquí, seguro que esta no será nuestra última vez aquí. Gracias a Corales Championship y a Puntacana Resort & Club. Este es un lugar muy especial”.

El torneo internacional, celebrado por cuarta vez en el campo de golf Corales, fue transmitido por la cadena Golf Channel llegando a más de 525 millones de personas durante la transmisión del evento, y a través de impresiones impresas y digitales.

Dahmen, a la edad de 33 años, consigue su primera victoria en el PGA TOUR con el Corales Puntacana Resort & Club Championship, y esta era su tercera participación en el torneo.

La última ronda de la cuarta edición del Corales Puntacana Resort & Club Championship 2021, inició con los jugadores Rafael Campos y Joel Dahmen empatados en el primer lugar, ambos con un -10. Así se desarrolló la cuarta ronda del domingo con los dos jugadores - el puertorriqueño Campos y el estadounidense Dahmen – manteniendo una distancia de uno o dos golpes de diferencia en sus respectivos resultados.

Dahmen y Campos se mantuvieron líderes del tour durante los primeros 54 hoyos del torneo. En la última ronda del domingo, Dahmen ganó el evento cuando en el hoyo 18, también conocido como el Codo del Diablo, logró superar a Campos, quien falló su último tiro cuando la bola se salió del borde del hoyo. Durante las rondas dos y tres, Campos había hecho birdies en ese mismo hoyo.

Al final, Dahmen ganó con -12, tirando en la ronda de hoy un 70 y Campos alcanzó el segundo lugar con un -11.

Emiliano Grillo, embajador de Puntacana Resort & Club en el PGA TOUR, realizó dos impresionantes águilas en los hoyos 4 y 12, lo que contribuyó a que terminara la ronda del domingo con -9.

El actual defensor del título del Corales Puntacana Resort & Club 2020, Hudson Swafford, concluyó su última ronda con un 70 (-9).

Patrocinadores

La 4ta edición del Corales Puntacana Resort & Club Championship PGA TOUR Event cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, Banreservas, Seguros Universal, Grupo Magna, Centro Médico Puntacana, Consorcio Energetico Punta Cana- Macao (CEPM), Aiport Team Solutions, Domicem, IQTEK Solutions, Brugal, Multimedios del Caribe, Texaco GB Energy, Puntacana Resort & Club, The Westin Puntacana Resort & Club, Tortuga Bay Puntacana Resort & Club, Punta Cana International Airport, Centro Médico Punta Cana, Claro, Cocacola, Grupo Dupla, Grupo Raya, Aperol Spritz, Club Car, Duty Free Americas, Constructora Llodra, Freixenet Cava, Induban, Wood Able, AFP Reservas, Tribe & Folk, Spectro Lighting, Inprotec, Hola Punta Cana by Oscar Cerda, United Petroleum, Picky Plants, Lomo, Altron, Canita, Sarmiento Latam, AVIS, Gulf, Collections Inc. Worldwide, Tu Boleta, DBI Industrial, PEMICA, Servi Port, Coolekos, Hartemania, Hartemontajes, K.G.Constructora SRL, ZechSal Pure Magnesium, Emilios, IMCA y NanoVapor Biotech.