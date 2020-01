$!Juan José Guerra en lo más alto del Torneo Clasificatorio de Argentina

Con pocos meses como profesional el dominicano Juan José Guerra quiere dar inicio a su carrera con buen pie y este miércoles dio un gran paso en la segunda ronda del Torneo Clasificatorio de Argentina, luego de anotar un 7-bajo par 65 que le permitió llegar a la punta junto al brasileño Felipe Navarro.

Ambos jugadores suman 136 (-8) y aventajan por dos golpes al argentino Matías Lezcano, el mejor de los locales, luego de los primeros 36 hoyos que se disputan en Cañuelas Golf Club.

El brasileño Felipe Navarro sostuvo el buen nivel mostrado en la primera jornada y a su 67 (-5) de ayer le sumó un 3-bajo par 69, que lo mantiene en lo más alto del tablero, según imformó Marcos Virasoro,

Guerra, de 22 años, comenzó con un birdie en el 1, luego de fallar su salida por la izquierda, acertó el green y embocó un putt de 8 metros. Enseguida bajó el 2 y continuó mostrando un gran juego sobre el green acertando en el 4, 5 y 7, este último desde unos 9 metros, para hacer 31 por la ida.

“Los primeros hoyos se acomodan más a mi juego, los fairways son un poco más anchos y me permite atacar más desde el tee de salida. Luego fui certero con los hierros y me dejé varias chances que supe aprovechar”, dijo quien estudió en Nova Southeastern University, en la Florida y que pasó a profesional a mediados del 2019.

“Todavía no he jugado mucho, pero el año pasado pude jugar la segunda etapa de la Clasificación para el Korn Ferry Tour y eso me enseñó mucho sobre mi juego y cómo manejar la presión. Creo que allí aprendí mucho y quiero aplicarlo esta semana”, dijo quien todavía como amateur lideró el Puerto Plata Open del PGA TOUR Latinoamérica en 2019, luego de una primera ronda de 8-bajo par 63.