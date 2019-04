$!La Fedogolf anuncia tendrá nuevo sistema de membresía digital para golfistas

La Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) dio a conocer un nuevo sistema de membresía digital que pondrá en marcha a partir del primero de junio, con el cual cada miembro de la institución podrá contar con su carnet digital que lo valida como golfista local autorizado en los campos del país y foráneos, con hándicaps oficiales y disfrutar de los beneficios que la institución ofrece a los golfistas.

El cambio que experimentará Fedogolf con el nuevo sistema digital es una iniciativa de la nueva directiva que preside Carlos Elmúdesi.

“El nuevo sistema de membresía ofrecerá al golfista la comodidad de no andar con carnet físico y los tradicionales tickets de green fee y descuentos”, dijo Elmúdesi mediante un despacho de prensa de la institución rectora del país.

“Ahora todo estará al alcance de su propio celular. Pero básicamente, además de ajustarnos a los nuevos tiempos y nueva tecnologías, lo que más nos interesa es preparar a la comunidad de golf local para el 2020, pues desde este año y por lineamientos de la R&A, para contar con un hándicap oficial valido en todo el mundo el golfista deberá ser obligatoriamente federado”, agrega.

Mencionó que las federaciones serán las únicas entidades autorizadas a manejar los hándicaps, por lo que el Ghin dejará de existir, así como también todos los sofwares que permiten a cualquier particular u organizador de evento poder manejar sus propios scores y hándicaps de los jugadores.

El nuevo sistema de membresía está siendo aplicado por la empresa Please RD, quienes han hecho posible toda la estructura, donde el golfista contará con su carnet de identificación como miembro desde su celular.

Según explica Hernan Grateron, gerente de Please RD, el jugador accederá a través de un formulario digital para dejar sus datos, recibiendo de vuelta un código para la descarga de su carnet digital y sus tickets de beneficios directamente a su celular sin necesidad de contar con una aplicación, sino más bien a través de la carpeta denominada “Wallet”, que viene integrada a todos los celulares iphone y android, allí quedará guardado su carnet y beneficios que usará al momento de identificarse en los campos de golf donde vaya a jugar y/o reclamar sus beneficios en cualquiera de los puntos comerciales.

Para completar la experiencia de cada jugador, Fedogolf, dispondrá de un escáner en cada campo de golf y puntos asociados que identificará al jugador y sus datos oficiales como golfistas cada vez que accese a una cancha permitiéndole usar sus green fees gratis o descuentos. Cada cancha también obtendrá un link de acceso a la misma plataforma para validar la entrada del jugador en caso de que el mismo no cuente con su celular o este descargado.

“Lo más interesante de este sistema, es que además notificará al jugador vía correo 4 horas después de haber entrando al campo, solicitándole el posteo de su score y nos permitirá tener un control de quien postea o no con regularidad sus scores, además de que mensualmente como federación publicaremos los jugadores que han jugado y no han posteado su juego. Tener acceso a estos números, nos dará más permisibilidad de poder manejar y controlar el tema de los hándicaps, además de que ofrecerá a los campos tener una idea de la cantidad de golfistas regulados que entran y sale de sus fairways”, observa Elmúdesi.

Añade que “en muchos países del mundo, no puedes accesar a un campo de golf si no tienes un carnet de una federación que te avale como golfista, a ese camino vamos, teniendo en cuenta que esto será implementado solo para jugadores dominicanos y extranjeros residentes en el país, no extranjeros”.

A partir de la fecha establecida, todos los miembros ya activos serán migrados a la nueva tecnología, y todos los nuevos miembros serán recibidos ya con su carnet digital.