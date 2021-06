$!Leo Pérez Freixas y Jhonny Morales ganan en golf Cámara Británica de Comercio

https://www.instagram.com/p/CQVrEmxHmvA/?utm_source=ig_web_copy_link

En la categoría (B, Ángel Méndez y Federico Lebron, ocuparon el primer lugar con 66 palos, seguidos de José Luis Montero y Francisco Paz, quienes quedaron uno por debajo con 67.

La tercera posición de la categoría fue para Rafael Villalona Calero y Luis Menicucci, con 68 palos.

En la Categoría C, se impusieron Edward Ghattas y Ramzi Khamis, quien tuvieron 70 palos, quedando en la segunda posición Javier Guerrero y Antonio Caparros, con 71 palos.

La tercera posición de ese grupo la ocuparon Roberto Cabanas y Claudio Guzmán, con 74 golpes (desempate por tarjeta).

Los ganadores del bruto fueron Marcel Olivares y César Rodríguez, con 69 golpes, también desempate por tarjeta.

Los ganadores Neto Overall fueron Neit Nivar y José Alejandro Cerda, con 65 palos y desempate por tarjeta.

En el evento hubieron premios especiales. El Longest Drive lo recibió Freddy Amónte, el Closest To The Pin Hoyo 4 fue entregado a Fabricio Schenttini y finalmente el Closest To The Pin Hoyo 13 fue para Robert Santos.